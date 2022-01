Vaccinazioni Covid: cambiano le modalità di prenotazione

Lotta al virus

Dal 18 gennaio si potrà cambiare la data di prenotazione della terza dose senza necessità di cancellare la precedente prenotazione. Accesso libero, senza prenotazione per gli adolescenti

Sono diverse le novità nella prenotazione dei vaccini introdotte in Lombardia e comunicate nelle ultime ore.

Novità nella prenotazione dei vaccini in Lombardia

In particolare la Regione ha fatto sapere che da martedì prossimo 18 gennaio si potrà cambiare la data di prenotazione della terza dose senza necessità di cancellare l’appuntamento preso prima di procedere alla scelta di una nuova data. Tale opportunità sarà consentita in automatico accendendo al portale www.prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it.

Nuove modalità di ricerca sul portale della Regione

Inoltre da oggi, mercoledì 12 gennaio, i cittadini possono effettuare una prenotazione (prima o terza dose) scegliendo tra due differenti modalità di ricerca:

- disponibilità dei centri per data: in funzione della data desiderata di prenotazione, la piattaforma propone al cittadino gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma;

- disponibilità dei centri nell’area selezionata: in funzione del CAP indicato dal cittadino, la piattaforma propone al cittadino gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma.

Accesso diretto per la fascia 12-19 anni

In considerazione dell’aumento dei contagi da Covid-19 tra la popolazione giovanile, i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni possono accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione in tutti i centri vaccinali della Regione. Per rafforzare la protezione immunologica è importante procedere celermente con la prenotazione della terza dose attraverso i consueti canali.