"Noi fin dal primo momento abbiamo detto che se ci danno una disponibilità aggiuntiva di dosi da destinare ai turisti, siamo pronti ad offrire il servizio". Lo ha affermato il presidente della Regione Attilio Fontana a margine dell'inaugurazione dell'elisoccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia, rispondendo ai giornalisti sulla possibilità di vaccinare i turisti durante le vacanze estive.

Vaccinare i turisti in Lombardia, Fontana: "Sì ma servono dosi aggiuntive"

"E' chiaro che è una cosa complessa, ma la macchina organizzativa che abbiamo in campo può gestirla - ha aggiunto il Governatore - Si tratta di far comunicare tra loro le anagrafi vaccinali delle regioni, la nostra è già informatizzata e pronta".

Infine, in merito all'approvazione in sede europea del Green pass Fontana ha detto: "L'Italia deve partire con la massima sollecitudine. In quanto Paese attrattivo e mèta turistica, abbiamo bisogno di questa opportunità che dà una libertà in più a chi sceglie di venire da noi per le vacanze".