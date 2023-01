Treno contro palo dell'energia elettrica in Stazione Centrale: in tilt anche le linee lecchesi

Treno contro palo dell'energia elettrica in Stazione Centrale a Milano: in tilt anche le linee lecchesi. L'incidente, che non ha provocato feriti (il convoglio non aveva passeggeri a bordo) è avvenuto intorno alle 15 di oggi, venerdì 20 gennaio 2023, ma le ripercussioni si sono trascinate per ore.

Un treno regionale di Trenord in manovra ha superato indebitamente un segnale provocando danni alla linea elettrica e a un fascio di binari. Ciò ha reso indisponibili alcuni itinerari di arrivo e partenza da Milano Centrale.

Al momento il sito di Trenord segnala come da "bollino rosso", ovvero con circolazione con forte criticità, le linee Tirano - Sondrio - Lecco – Milano e Lecco - Colico - Sondrio.

Questo l'avviso sul sito:

Informiamo i signori Clienti che per le conseguenze dello svio di un treno nella stazione di MILANO CENTRALE, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, la circolazione ferroviaria in ingresso e uscita dalla stazione è rallentata e in alcuni casi saranno adottati provvedimenti di limitazione nelle stazioni limitrofe. E' già in corso l'intervento dei tecnici per risolvere quanto più rapidamente l'anormalità.

I treni sulla direttrice Torino-Roma non raggiungono Milano Centrale ma fermano a Milano Rogoredo e Rho Fiera.

I treni della direttrice Torino Venezia fermano a Certosa e Lambrate. I tecnici di RFI sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore.