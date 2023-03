Treni stracolmi, i pendolari rimangono a terra FOTO E VIDEO

Ennesima mattinata di delirio (per altro il giorno dopo lo sciopero) per i pendolari della linea Lecco - Carnate - Milano P.ta Garibaldi. Treni in ritardo convogli cancellati, corse che non fermano alle stazioni previste. Un disastro quello avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo 2023. Il risultato? Treni stracolmi e pendolari che rimangono a terra come dimostrano le immagini che sono state inviate alla redazione di Primalecco e che ben descrivono il disagio di chi è costretto a viaggiare in treno.

Treni stracolmi, i pendolari rimangono a terra

Il clou, nella primissima mattinata di oggi, si è verificato in particolare nella stazione di Arcore anche sul sito di Trenord è stata segnalata la criticità

Il treno 24823 (LECCO 06:36 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:38) viaggia con 14 minuti di ritardo perchè nella stazione di ARCORE si è reso necessario prolungare la sosta per il servizio viaggiatori) Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Uno dei treni provenienti da Lecco e diretto a Milano non si è fermato quindi i viaggiatori hanno tentato di salire sul successivo che però è arrivato già stipato stile carro bestiame.

Niente da fare quindi, pendolari a terra costretti ad attendere il convoglio proveniente da Bergamo che poi è giunto a destinazione con 35 minuti di ritardo

Criticità anche sulla Tirano - Sondrio - Lecco – Milano. Sul sito di Trenord si legge infatti