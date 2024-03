Ritardi e cancellazioni, lunedì nero per i pendolari lecchesi e della Bergamasca. Sono diversi infatti i disagi riscontrati già dall'alba di oggi, 25 marzo 2024, da chi deve raggiungere Milano e Bergamo in treno.

Treni, ritardi e cancellazioni: lunedì nero per i pendolari lecchesi

Il disagio più grande è rappresentato dalla cancellazione del treno 24827 che solitamente parte da Lecco alle 7.36 e raggiunge Milano Porta Garibaldi alle 8.38: una delle tratte più utilizzate dai pendolari che si servono delle stazioni di Airuno, Olgiate Molgora, Cernusco, Osnago e così via questa mattina non è stato effettuato "per consentire un intervento tecnico".

Non è andata meglio a chi deve viaggiare in altre direzioni. Cancellato per lo stesso motivo il treno Porta Garibaldi-Lecco delle 6.22 e quello delle 6.05 Lecco-Sondrio "per un guasto che richiede il rientro in deposito".

Il treno Ponte San Pietro-Milano Porta Garibaldi delle 6 è stato fatto invece partire dalla stazione di Carnate alle 6.29 a causa di un atto vandalico commesso a bordo dei vagoni.

