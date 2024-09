Sarà riattivata, come da cronoprogramma, la circolazione dei treni sulle linee Domodossola-Gallarate, Monza-Molteno-Lecco, Como-Lecco, Lecco-Tirano, Milano-Mortara e Gallarate-Luino, dove Rete Ferroviaria Italiana ha portato a termine gli interventi infrastrutturali iniziati prima dell’estate. Lo ha annunciato oggi, venerdì 6 settembre 2024 la società del Gruppo FS.

Saranno dunque sospesi i servizi sostitutivi automobilistici organizzati da Trenord nei mesi estivi.

Treni: riprende la circolazione sulle linee Monza-Molteno-Lecco, Como-Lecco e Lecco-Tirano

Linea Domodossola- Gallarate, tratta Arona-Premosello: dal 9 giugno all’8 settembre lavori di adeguamento sagoma gallerie, implementazione del sistema ERTMS/ETCS L2 lungo l’intera linea e lavori a una travata metallica. Investimento economico: 93 milioni di euro.

Linea Lecco - Tirano, nella tratta Colico-Sondrio dal 10 giugno all’8 settembre lavori multisettoriali di manutenzione straordinaria, potenziamento e soppressione passaggi a livello propedeutici alle Olimpiadi 2026 e interventi di miglioramento dell’accessibilità per le stazioni di Tirano, Tresenda, Ponte in Valtellina, San Pietro Berbenno, Colico e Lecco. Investimento economico: 88,5 milioni di euro. In vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dal 9 settembre il collegamento fra Milano e Tirano vedrà un potenziamento del servizio, che parzialmente era già stato messo in atto dal 10 giugno fra Milano e Colico e consentirà di completare l’offerta fino a garantire una corsa ogni ora per direzione fra Milano Centrale e la Valtellina. Sia sulla linea Milano-Tirano sia sui collegamenti locali Lecco-Sondrio e Sondrio-Tirano l’intera offerta continuerà a essere garantita da treni di nuova generazione: convogli Coradia, che negli orari di punta circolano in doppia composizione, e Donizetti.

Linea Monza-Molteno-Lecco e Como-Lecco, dal 9 giugno all’8 settembre lavori di manutenzione straordinaria all’armamento fra Besana e Villasanta e lavori di upgrading tecnologico della tratta. Investimento economico: 43 milioni di euro.

Linea Milano – Mortara , sulla tratta Milano Rogoredo - Milano S. Cristoforo dal 23 giugno al 25 agosto sono stati eseguiti lavori propedeutici alle Olimpiadi 2026 riguardanti la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana oltre che per lavori di manutenzione straordinaria. Investimento economico 24 milioni di euro.

Gallarate-Luino e S30, nel tratto Gallarate-Laveno dal 4 agosto al 1° settembre sono stati eseguiti lavori per la realizzazione binario di precedenza per adeguamento a modulo 750 della stazione di Ternate Varano Borgi. Investimento economico: 3milioni di euro. Inoltre, sarà eseguito intervento di consolidamento strutturale del viadotto di Besozzo. Investimento economico: 1.3milioni di euro.

Inoltre, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, per un periodo transitorio, è previsto un aumento dei tempi di viaggio già visibile sui sistemi di acquisto dell’impresa ferroviaria.

“Prosegue l’impegno di Regione Lombardia – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - per fornire un servizio sempre più efficiente e moderno ai viaggiatori. Dopo un’estate con numerosi cantieri che certo hanno creato disagi – ma necessari per l’ammodernamento infrastrutturale – ora procediamo con il potenziamento di diverse linee sul territorio. Gradualmente, saremo in grado di offrire un treno all’ora tra Milano e la Valtellina e più corrispondenze a Tirano con i treni della linea del Bernina. Nel Comasco, previsto il ripristino sulla Milano-Asso di alcuni collegamenti ferroviari, in precedenza svolti da bus. Entrerà inoltre in servizio per la prima volta il treno Caravaggio, che effettuerà due corse fra Milano ed Erba. Senza dimenticare le nuove corse aggiuntive sulla Pavia-Codogno-Cremona. Uno sforzo notevole, che vede salire a 174 i nuovi treni immessi in servizio dal 2020 con nuovi convogli Caravaggio, Donizetti e Colleoni. Siamo consapevoli che permangono ancora diverse criticità ma stiamo lavorando con notevole impegno, di concerto con Trenord e RFI, per garantire ai pendolari e a tutti i cittadini un servizio ferroviario di alto livello, dove la puntualità e il comfort siano la prassi”.