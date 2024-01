Lecco la Cenerentola lombarda. I viaggiatori di cinque linee di Trenord su sei avranno diritto al bonus dovuto per soppressioni e ritardi. Le linee sono la Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, la Lecco-Molteno-Monza-Milano, la Lecco-Molteno-Como, la Lecco-Bergamo-Brescia, e la Lecco-Carnate-Milano. Si salva solo la Chiavenna-Colico. Sulla linea Lecco-Molteno-Como l’indice di affidabilità è del 10.36%, a fronte di uno standard minimo del 5%, uno dei peggiori rilevati negli ultimi mesi. Quel che preoccupa di più è che i numeri peggiorano rispetto al passato. Nello stesso mese del 2022 nella provincia di Lecco aveva beneficiato del bonus solo la Lecco-Bergamo-Brescia.

Treni: Lecco la Cenerentola lombarda. In novembre bonus ai viaggiatori di 5 linee su 6

Se la provincia di Lecco ha sicuramente la maglia nera per il trasporto ferroviario non va meglio nel resto della Lombardia. Per il mese di novembre le linee che beneficiano del bonus sono 26 su 40,il doppio del novembre 2022.

“Il trasporto ferroviario nella provincia di Lecco- attacca il consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli- non esce dal tunnel. Anzi i treni che si muovono da e verso Lecco sono tra i peggiori in Lombardia. Non bastano le difficoltà infrastrutturali sulle nostre strade principali (Quarto ponte, SS 36 e SS 342) anche sui treni la nostra provincia è la Cenerentola lombarda. Continuerò, come faccio da mesi, ad incalzare la Regione, perché finalmente finisca l’epoca dei rinvii e sia data attenzione a Lecco e al suo territorio”.