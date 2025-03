Torna l'ora legale, questa notte lancette in avanti di un'ora

Le giornate si sono già allungate, e tra poco potremo godere ancora di maggiore luce. Nella notte tra oggi, sabato 29, e domani, domenica 30 marzo 2025, dobbiamo ricordarci di spostare le lancette avanti di un’ora (per orologi e dispositivi che non lo facciano già da soli), come ricorda il nostro portale News Prima.it.

Arriva l’ora legale: ecco quando spostare le lancette

Il passaggio all'ora legale ci farà spostare le lancette avanti di un'ora nel cuore della notte, passando in un attimo dalle 2 alle 3.

L'idea dell'ora legale era nata per questioni economiche e di risparmio. Era il maggio 1916 e l'Italia, in piena Prima guerra mondiale, adottò come tanti altri Paesi questa convenzione che permetteva una decisa diminuzione dei consumi elettrici. Una situazione che anche oggi è di stretta attualità.

Quanto si risparmia con l'ora legale

In effetti, l'ora legale permette un deciso risparmio. Secondo i calcoli effettuati dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), assieme a Consumerismo No Profit, il guadagno in bolletta sarebbe di circa 180 milioni di euro all'anno. Mica poco, insomma.

Secondo gli studi effettuati da Terna, dal 2004 al 2022 l'Italia ha risparmiato circa 2 miliardi di euro e 10,9 miliardi di kWh di elettricità grazie all’ora legale.

L'ora legale porta con sé anche un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Dal 1996 tutti i paesi dell'Unione europea, più la Svizzera e i paesi dell'est Europa, adottano lo stesso calendario per l'ora legale. Negli Stati Uniti invece il cambio è avvenuto a inizio del mese.