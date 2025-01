Anche quest’anno, il Premio “Piccolo Comune Amico” fa il suo ritorno in Lombardia, un’iniziativa realizzata da Codacons in collaborazione con Coldiretti e supportata da numerosi partner istituzionali e privati, tra cui Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Symbola e Uncem. L’obiettivo principale del premio è quello di valorizzare i piccoli Comuni italiani, facendo conoscere le loro eccellenze locali e promuovendo il turismo. Il progetto “Piccolo Comune Amico” è nato per favorire la valorizzazione dei piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti e per diffondere la cultura e promuovere la valorizzazione delle piccole realtà locali italiane, che sono la pietra miliare delle nostre tradizioni, la culla del cibo di alta qualità e il cuore del nostro patrimonio artistico

Torna in Lombardia il Premio “Piccolo Comune Amico”: una vetrina per le eccellenze locali e il turismo

Giunto alla sua quinta edizione, il concorso premia i Comuni che si distinguono in diverse categorie, tra cui agroalimentare, artigianato, innovazione sociale, cultura, arte e storia. Inoltre, i Comuni partecipanti potranno beneficiare di un sito web dedicato e di una mappa interattiva, che mostrerà le realtà comunali in gara e le varie eccellenze locali selezionate. L’iniziativa gode di una forte visibilità grazie alla promozione sui principali canali social, come Facebook e Instagram, e alle campagne pubblicitarie gratuite sui social e sulla stampa.

Il premio non si limita solo alle categorie tradizionali, ma include anche dei Premi Speciali. Tra questi troviamo:

Piccolo aeroporto amico : per la riqualificazione dei piccoli centri aeroportuali.

: per la riqualificazione dei piccoli centri aeroportuali. Aria, acqua, terra : per la bellezza naturalistica del territorio.

: per la bellezza naturalistica del territorio. Comuni contro il caro energia : per i Comuni che si sono distinti per le politiche di contrasto al caro-bolletta, come la creazione di comunità energetiche o altri strumenti innovativi.

: per i Comuni che si sono distinti per le politiche di contrasto al caro-bolletta, come la creazione di comunità energetiche o altri strumenti innovativi. Comuni per la disabilità : per i Comuni che hanno adottato politiche inclusive particolarmente efficaci.

: per i Comuni che hanno adottato politiche inclusive particolarmente efficaci. Comuni per l’apicoltura: per i Comuni che hanno promosso iniziative di valorizzazione e tutela dell’apicoltura.

Non mancano poi altre due opportunità premianti: il Premio “Il borgo in una foto”, che premia le tre migliori foto inviate dai Comuni partecipanti, selezionate da una giuria presieduta dalla fotografa Tiziana Luxardo, e il Premio “Giovane imprenditore agricolo”, destinato a cinque giovani imprenditori che hanno contribuito a valorizzare l’agricoltura nei piccoli Comuni.

I Comuni della Lombardia che desiderano partecipare al concorso “Piccolo Comune Amico - Edizione 2025” possono ancora iscriversi entro il prossimo 3 marzo 2025. Per farlo, è sufficiente seguire le istruzioni disponibili al link: Iscrizione al premio Piccolo Comune Amico.

Un’opportunità imperdibile per mettere in luce le bellezze, la cultura e le tradizioni dei piccoli Comuni lombardi e italiani, con l’ambizione di stimolare il turismo e la crescita delle realtà locali.