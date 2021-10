Togliete il piede dall'acceleratore: il limite di velocità sulla Sp 55 si abbassa a 50 km/h

Verderio

A partire da lunedì 25 ottobre

Togliete il piede dall'acceleratore: il limite sulla Sp 55 si abbassa a 50 km/h. La Provincia di Lecco infatti ha emanato una ordinanza relativa all’istituzione del limite di velocità massima consentita di 50 km/h lungo la Provinciale 55 a Verderio, nei tratti di strada esterni al centro abitato.

Clicca qui per leggere il testo integrale dell'ordinanza

Il provvedimento di Villa Locatelli dà seguito a una proposta di modifica dei limiti massimi di velocità che è stata avanzata dalla Polizia Locale dei Comuni di Robbiate-Paderno d’Adda-Verderio. "Considerate le caratteristiche geometriche e costruttive del tratto nonché l’attuale stato delle pavimentazioni, dell’edificato circostante e delle connessioni con la viabilità locale" la Provincia ha accolto l'istanza.

Per questo, a partire da mezzogiorno di lunedì 25 ottobre nella porzione di Sp 55 che attraversa il territorio del Comune di Verderio, nei tratti di strada esterni al centro abitato, e precisamente tra pk 10+240 ca. (nei pressi intersezione con via Salette) e pk 10+650 (intersezione con via Aldo Moro) e tra pk 12+190 il limite di velocità sarà a 50 chilometri all'ora.