Terza dose di vaccino in autunno, l'assessore Moratti chiede al Governo chiarimenti

Ieri, lunedì 7 giugno 2021, Unipol ha fatto partire presso la propria sede di Milano il primo hub vaccinale in azienda della Lombardia. A seguire, in settimana, altre tre aziende lombarde avvieranno la fase vaccinale per i propri dipendenti: Pirelli, Mediaset ed Amazon.

Assessore Moratti su terza dose

"Abbiamo chiesto la disponibilità a Confindustria Lombardia, che verrà poi estesa ad altri, per effettuare eventuali richiami che dovessero rendersi necessari. E' un piano a cui stiamo già lavorando per non trovarci impreparati. ConFindustria Lombardia ha già dato la disponibilità se dovesse esserci la necessità di ulteriori richiami: sarà importante perchè avendo la disponibilità delle aziende e di medici aziendali, che ringraziamo, avremo meno pressione sui medici e sulle strutture ospedaliere. "Quello della terza dose è un tema che va affrontato con il Governo. La mia intenzione è quella di richiedere, attraverso la Commissione Salute con tutti gli assessori, un incontro con il Governo in modo da avere un piano che ci consenta di sapere se e da quando saranno necessari i richiami, quanta copertura vaccinale verrà considerata prima di doverlo ripetere e tutti gli aspetti che riguardano la logistica e la disponibilità dei vaccini. Non voglio che la Lombardia si trovi impreparata, sarà mia cura richiedere da vicepresidente della commissione salute di mettere all'ordine del giorno questo tema per la prossima riunione".

Durante la visita all'Hub vaccinale di Unipol, in cui oltre ai dipendenti dell'azienda verranno vaccinati nelle prossime settimane anche i famigliari degli stessi, l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti ha anticipato la propria intenzione a richiedere chiarimenti rapidi in merito alla terza dose del vaccino anti-covid da effettuare questo autunno direttamente al Governo.

Avviate le vaccinazioni in azienda