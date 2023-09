La rete internazionale Caritas, e in essa Caritas Italiana, con le sue articolazioni diocesane, si è attivata per valutare come aiutare le popolazioni del Marocco, duramente colpite dal fortissimo terremoto sviluppatosi nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre 2023. La Chiesa italiana, tramite la Conferenza episcopale, ha stanziato 300 mila euro dai fondi 8xmille per gli aiuti immediati.

Terremoto in Marocco: Caritas lancia una raccolta fondi

Caritas Ambrosiana, dal canto suo, lancia una raccolta fondi, il cui ricavato sarà destinato, secondo uno stile d’azione consolidato in precedenti esperienze, a finanziare interventi d’urgenza, nel breve periodo, poi di riabilitazione e ricostruzione, nel medio e lungo periodo. Caritas ha scelto invece di non dare vita a raccolte dirette di aiuti materiali, e di non incoraggiarle – a meno che la richiesta non giunga dalle Caritas in Marocco –, per prevenire problemi e opacità nelle catene di distribuzione, ed evitare che beni provenienti dall’estero abbiano effetti depressivi sulle economie locali.

Con le realtà Caritas in Marocco collabora da anni Caritas Italiana, nell’ambito di progetti a favore di persone vulnerabili (in particolare migranti e minori non accompagnati). La Caritas nazionale e la Caritas diocesana di Rabat si sono attivate sul terreno e hanno preso contatti con le autorità locali dopo la violenta scossa che ha colpito le aree centrali del paese; grazie anche al coordinamento di Caritas Internationalis, si stanno definendo le modalità di collaborazione e gli spazi di operatività, per rispondere ai bisogni delle decine di migliaia di persone sfollate, ferite, colpite dal violento sisma, sia nelle realtà urbane sia in quelle rurali e montane.

Il lecchese Luciano Gualzetti

«Faremo sentire la nostra vicinanza – conferma Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana – a comunità che hanno dovuto subire l’impatto di un evento naturale catastrofico, e che in molti casi già vivevano in contesti duri. Invitiamo anche cittadini e fedeli della diocesi di Milano a manifestare la loro generosa, fraterna solidarietà».

Caritas Ambrosiana ha predisposto una pagina internet dedicata, finalizzata a illustrare e aggiornare le modalità di donazione e il contenuto degli aiuti.

Per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana