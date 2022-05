Una valanga di dolcezza

In edicola con il Giornale di Lecco di martedì 3 maggio pensieri, foto e disegni che ci avete mandato per festeggiare insieme tutte le mamme.

Domenica celebreremo la Festa della Mamma ma già da oggi, martedì 3 maggio 2022, saranno tante le madri che si commuoveranno leggendo i dolci pensieri che i loro figli hanno dedicato loro. Come? Basterà sfogliare il Giornale di Lecco in edicola a partire da oggi e per tutta la settimana per essere travolti da una vera e propria valanga di tenerezza.

Tanti Auguri Mamma: tutti i vostri messaggi da oggi in edicola con il Giornale di Lecco

Tanti pensieri, foto e disegni, che racchiudono amore puro, incondizionato, disarmante che i piccoli delle scuole della provincia di Lecco hanno voluto dedicare alle loro mamme e che sono inseriti un un bellissimo speciale che trovate in edicola insieme al vostro settimanale. Ben 5000 testimonianze dell'affetto più vero e incancellabile.

Ringraziamole scuole che si sono mobilitate per aiutare tutti i piccoli nelle loro magnifiche creazioni. Non perdete questo numero in edicola e facciamo insieme tanti auguri a tutte le mamme!