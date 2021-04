Tamponi gratis in farmacia per i ragazzi: ecco come prenotarli e dove in provincia di Lecco

Che il tracciamento sia uno strumento fondamentale nella lotta contro il Covid è cosa ormai assodata e proprio in questa direzione va l’iniziativa dei tamponi gratis in farmacia per i ragazzi. La Giunta regionale infatti ha approvato nuove misure di prevenzione, in aggiunta a quelle già in essere, per favorire un rientro a scuola più consapevole e sicuro con l’obiettivo di rallentare la diffusione dell’epidemia fino alla piena efficacia della campagna vaccinale Covid-19. Con questo provvedimento è stato attivato un servizio per la prenotazione del tampone antigenico Covid-19 presso le farmacie aderenti, cinque al momento quelle lecchesi, per semplificare l’accesso al test, che si aggiunge alle modalità operative già in essere nei vari territori. L’iniziativa, proposta ed organizzata a livello regionale, si articola su due livelli a partire proprio dall’ offerta di tamponi antigenici gratuiti ai contatti di caso positivo in ambito scolastico.

Il servizio è aperto alle Scuole secondarie di secondo grado e agli Istituti di Formazione Professionale ed offre, al verificarsi di un caso in ambito scolastico, a tutti gli studenti di età compresa tra 14 e 19 anni e al personale scolastico della Scuola Secondaria di Secondo grado, la possibilità di accedere alla prenotazione gratuita di tamponi antigenici (test rapidi) in farmacia per di garantire una tempestiva individuazione di eventuali ulteriori casi Covid-19 positivi e prevenire l’insorgenza di possibili focolai in ambito scolastico e familiare. Al momento sono cinque le farmacie aderenti in provincia di Lecco: Castellani di via Dante 16 a Bulciago, Santa Rita via Nazionale Sud 28 a Colico, Paganoni via Provinciale 11/a a Dolzago, Lariana via Nazionale 114 Abbadia e Sant’Ambrogio via Terzagi 4 Merate.

“Stiamo raccogliendo le adesioni – confermano dall’Agenzia di Tutela della Salute – L’elenco si implementerà nei prossimi giorni”. L’elenco in aggiornamento delle farmacie aderenti del territorio è consultabile QUI.

Come funziona

Il servizio è rivolto ai contatti stretti scolastici asintomatici posti in quarantena, individuati da ATS nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria.

I soggetti posti in quarantena possono, su base volontaria:

prenotare un tampone antigenico tra la terza e settima giornata della quarantena stessa, per identificare precocemente eventuali positività.

Gli stessi riceveranno un sms al numero telefonico già comunicato alla Scuola contenente un codice identificativo – generato dallo stesso sistema di prenotazione generale – da utilizzare al momento della prenotazione del test che avverrà attraverso il portale www.prenotasalute.regione.lombardia.it – sezione Prenota un tampone Covid per la Scuola o tramite la APP SALUTILE Prenotazioni. Alla conferma dell’appuntamento, il sistema di prenotazione invierà una mail/sms al genitore dello studente/utente con il riepilogo dei dati della prenotazione.

“Si sottolinea che in caso di positività al test antigenico rapido NON è necessario sottoporsi al test molecolare e il soggetto viene identificato come nuovo caso Covid-19 positivo, con l’applicazione delle misure di isolamento e, per suoi contatti stretti, di quarantena – spiegano ancora da Ats – Si sottolinea altresì che in caso di negatività al test antigenico rapido, la quarantena prosegue fino al 14° giorno dal contatto con il soggetto positivo.

Offerta di tamponi antigenici gratuiti a cadenza quindicinale per studenti e operatori scolastici

Come detto il piano articolato su due livelle e il secondo riguarda l’offerta di tamponi antigenici gratuiti a cadenza quindicinale per studenti e operatori scolastici.

Viene offerta agli studenti di età compresa tra 14 e 19 anni ed al personale scolastico della Scuola Secondaria di Secondo grado la possibilità di prenotare, tramite il portale www.prenotasalute.regione.lombardia.it – sezione Prenota un tampone Covid per la Scuola o tramite la APP SALUTILE Prenotazioni, un tampone antigenico rapido presso una delle farmacie convenzionate. Anche in questo caso al momenti si fa riferimento alle 5 farmacie che anno aderito in attesa che l’elenco venga implementato.

“Il sistema permette al singolo la prenotazione di massimo due tamponi al mese, nell’ottica che possano essere effettuati a cadenza quindicinale. Per prenotare è necessario essere in possesso del codice fiscale e della tessera sanitaria. L’adesione è volontaria e può essere effettuata a in qualsiasi momento dal diretto interessato. Si sottolinea che in caso di positività al test antigenico rapido è necessario sottoporsi al test molecolare e, se confermata la positività, il soggetto viene identificato come nuovo caso Covid-19 positivo, con l’applicazione delle misure di isolamento”.