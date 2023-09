E' bastato un cellulare (un Galaxy S21 per amor di precisione) per immortalare la meraviglia su Lecco. E chissà cosa è riuscito a fare qualche lecchese "armato" di più sosfisticati mezzi! Stiamo parlano della Superluna blu che, chiariamo subito, blu non è. Sarà visbile pienamente questa notte, 31 agosto 2023, ma questa super luna ha avuto un prologo mercoledì 30 agosto verso le 22: in quel momento la luna si è trovata circa 3 gradi sotto al pianeta Saturno regalando magia nel nostro cielo. A fotografarla, intorno alle 22 di ieri sera, è stato un lettore di Primalecco che ci ha gentilmente inviato i suo i scatti.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Superluna blu (che non è blu): che spettacolo su Lecco

Il nostro satellite, con questa particolare combinazione alstrale, si trova incredibilmente vicina alla Terra, a soli 357.344 chilometri di distanza, rendendola una Superluna straordinaria e la più grande dell'anno. Una luna piena imprevista, al di fuori del normale calendario lunare. Di solito, infatti, ci sono 12 lune piene in un anno, ma ogni due anni e mezzo circa si verifica un'eccezione in cui compare una tredicesima luna piena, senza un nome ufficiale e non prevista dalle tradizioni.

A spiegare in dettagli è l'Inaf, istituto nazionale di astrofisica è il principale ente di ricerca pubblico italiano per l'astronomia e l'astrofisica:

"Con il termine Superluna (o Super Luna) si indica la fase di Luna piena che avviene quando il nostro satellite è nei pressi del perigeo, ovvero il punto dell’orbita lunare alla minima distanza dalla Terra. Ne segue che il disco lunare appare lievemente più grande come dimensione angolare e un po’ più brillante rispetto a quando la fase di Luna piena capita con il satellite più distante dalla Terra". "Ribadiamo, a scanso di equivoci, che non è qualcosa di cui ci possiamo accorgere a occhio nudo: sono variazioni quantificabili solo con strumentazione appropriata e professionale. Tuttavia, i calcoli ci permettono di anticipare ciò che può sfuggire ai sensi. Secondo l’esperto mondiale Fred Espenak, sia la prima che la seconda Luna piena d’agosto sono classificabili come Superluna, con quella del 1° agosto che avverrà con il nostro satellite a 357.530 km dalla Terra, rispetto alla distanza media di 384.400 km circa; ma quella successiva, il 31 agosto, porterà il nostro satellite ancora più vicino, a 357.344 km, risultando la Superluna più super dell’anno."

Ma perchè blu?

Nella cultura anglosassone la seconda Luna piena dello stesso mese è indicata con l’espressione Blue Moon, cioè Luna blu. Ciò non vuol dire che apparirà di questo colore. In inglese blue indica, oltre al colore, anche un umore triste, malinconico: come quando ci si sente fuori posto. E siccome una seconda Luna piena mensile può essere considerata fuori posto rispetto a quella che è la norma per le nostre abitudini, cioè una sola Luna piena al mese, ecco spiegato, secondo alcuni studiosi, l’utilizzo dell’attributo blue in questo contesto