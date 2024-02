Regione Lombardia stanzia 50,1 milioni di euro per finanziare la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Di questi 1.777.500 euro sono stati destinati alla provincia di Lecco.

Strade provinciali: in arrivo 1,7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria

A stabilirlo è stata una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi finanziano interventi programmati per il triennio 2024-2026. "Investiamo risorse importanti - ha evidenziato il presidente Attilio Fontana - con la finalità di garantire l'efficienza delle infrastrutture e dunque la sicurezza dei cittadini e dei mezzi che percorrono la rete stradale della Lombardia".

Finanziamo - ha affermato l'assessore Terzi - un totale di 52 interventi richiesti dalle Province coprendo integralmente i costi di realizzazione. I cittadini, le imprese, il sistema economico-sociale della Lombardia deve poter usufruire di strade adeguatamente manutenute, sicure e funzionali L'impegno di Regione Lombardia è costante: il finanziamento odierno si aggiunge ai 35 milioni di euro stanziati pochi mesi fa per la manutenzione e il monitoraggio dei manufatti provinciali come ponti, gallerie e sottopassi La responsabilità della manutenzione delle arterie provinciali è in capo appunto alle Province - ha sottolineato Terzi - ma come Regione abbiamo deciso di rinnovare il sostegno a questi enti fondamentali per la gestione del territorio. Da anni eroghiamo contributi finalizzati alla messa in sicurezza delle infrastrutture viabilistiche provinciali".

Gli interventi un provincia di Lecco

Per quanto riguarda la nostra provincia la parte del leone la fanno SP 342D1 per la quale sono stati destinati 592.500 euro per interventi di rinforzo strutturale del piano viabile nel Comune di Cernusco Lombardone e la Strada provinciale 64 per la quale è stata destinata la medesima cifra per il miglioramento funzionale dell'itinerario nei Comuni di Moggio e Cassina Valsassina.

296.250 euro serviranno per l'implementazione del livello di efficienza della Galleria "Marcate" nel Comune di Perledo sulla Sp 72 e per interventi di rinforzo strutturale piano viabile nel Comune di Oliveto Lario sulla Sp 583.

I fondi per le Strade provinciali in Lombardia

BERGAMO: 6.210.000 euro;

BRESCIA: 8.046.000 euro;

COMO: 3.087.000 euro;

CREMONA: 3.793.500 euro;

LECCO: 1.777.500 euro;

LODI: 2.124.000 euro;

MANTOVA: 4.959.000 euro;

MILANO: 5.100.000 euro;

MONZA B.: 2.097.000 euro;

PAVIA: 7.672.500 euro;

SONDRIO: 1.638.000 euro;

VARESE: 3.595.500 euro.