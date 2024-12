Statale 36: un vertice per analizzare criticità e prospettive. Le preoccupazioni del mondo imprenditoriale nei confronti delle infrastrutture viarie sono note da tempo. Da qui nasce l’incontro promosso e voluto da un gruppo di imprenditori operanti principalmente nelle zone della Bassa Valtellina e dell’Alto Lario. Le imprese hanno chiesto un supporto organizzativo a Confartigianato Imprese Sondrio e a Confindustria Lecco - Sondrio.

Statale 36: un vertice per analizzare criticità e prospettive

L’incontro aperto al pubblico sarà incentrato in particolare sulla viabilità delle Strade Statali 36 "del Lago di Como e dello Spluga" e della statale 340 "Regina". L'incontro si terrà il 13 dicembre a partire dalle 16.45, presso la Sala Conferenze dell’Opera Don Guanella, via Don Guanella, nella frazione Nuova Olonio di Dubino e si pone l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni competenti e la comunità riguardo alle difficoltà che queste arterie vitali presentano per il trasporto merci, il trasporto persone e per la sicurezza di tutti gli utenti.

Le Strade Statali 36 e 340 rappresentano percorsi cruciali per il flusso di merci e persone tra le province di Como, Lecco, Sondrio e Milano, collegando aree industriali e turistiche fondamentali per l’economia di questi territori. Tuttavia, la loro gestione e manutenzione destano da anni non poche preoccupazioni.

Temi cruciali

L'incontro si concentrerà su temi cruciali, tra cui:

• Sicurezza stradale: il rischio di incidenti dovuto a tratti pericolosi e scarsamente manutenzionati.

• Infrastrutture obsolete: la necessità di ammodernare le strutture viarie per adeguarle agli standard moderni di sicurezza e traffico.

• Congestionamento del traffico: i disagi legati all'intenso flusso di veicoli pesanti, soprattutto nei periodi di alta stagione.

• Proposte per la sostenibilità: soluzioni per ottimizzare il trasporto merci riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza.

L'incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, quali il Prof. Ing. Sebastiano Pelizza, docente emerito del Politecnico di Torino e il Dr. Geol. Claudio Depoli, moderati dalla dott.ssa Mariagrazia Gianelli, Presidente del consiglio comunale di Gravedona ed Uniti.

Hanno inoltre manifestato la partecipazione i rappresentanti delle istituzioni locali, oltre che l’Assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, la Consigliera regionale, Silvana Snider e il Responsabile Struttura Territoriale della Lombardia di ANAS Spa, l’Ing. Nicola Prisco. L’incontro sarà aperto a tutti gli interessati, con la possibilità di partecipare attivamente al dibattito e proporre idee per il futuro della viabilità del territorio.