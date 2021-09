Stangata bollette luce e gas, Arrigoni: "Necessario aiutare le famiglie bisognose"

“Anche se la notizia era nell'aria da giorni, l'annuncio di Cingolani di un possibile aumento del 40% dell'energia elettrica ha avuto l'effetto di una bomba. Bene ha fatto il Ministro a dire la verità, fattore essenziale per decidere cosa fare e per farlo bene. Quel conto salato e temuto, insomma, la transizione ecologica ce lo sta già sbattendo sui denti!". Parole del senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento energia della Lega. Dopo il rincaro del 1° luglio, in autunno è infatti prevista una nuova stangata per le bollette di luce e gas degli italiani. Per il terzo trimestre del 2021 l'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha comunicato un incremento del 9,9% per l'elettricità e del 15,3% per il gas per la famiglia tipo. Un aumento che dal prossimo 1° ottobre, dopo il nuovo report, vedrà un ulteriore balzo in avanti per le bollette. A conferma, come detto, sono arrivate anche le parole del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, che a un convegno della Cigl a Genova ha parlato senza mezze misure di una vera e propria stangata.

Stangata bollette luce e gas

"Le cause dell'aumento di luce e gas sono note: crescita inevitabile dei prezzi della C02 nella corsa affannata alla decarbonizzazione per contrastare i cambiamenti climatici (pare che poco importi se l'Europa è responsabile del 'solo' 9% delle emissioni) e incremento di quello del gas naturale per la forte crescita della domanda legata alla ripresa economica mondiale, soprattutto dell'est asiatico, che peraltro rischia anche di lasciarci poche scorte negli stoccaggi con l'inverno alle porte”, spiega Arrigoni. “A dispetto dei molti che lo vorrebbero levare di torno, il Gas naturale conferma quindi sia il proprio ruolo strategico nel mondo, sia quello di accompagnamento alla transizione energetica”.

“Quello che scatterà dal primo di ottobre – continua il Senatore della Lega - è il secondo aumento dopo quello del 3° trimestre. Non sarà isolato ma probabilmente strutturale e colpirà tutti: famiglie e attività economiche. Il Governo sta cercando di intervenire con ogni sforzo pur di calmierare gli aumenti, ma occorrono tante risorse che sarà difficile reperire. Il tesoretto dei proventi delle aste della CO2, impiegato a luglio con 1,2 miliardi, è quasi prosciugato”.

"Necessario aiutare le famiglie bisognose"

“Sarà molto difficile dunque correre ai ripari nell'immediato, ed è probabile che il peso degli aumenti graverà soprattutto sulle imprese già in difficoltà per la crisi economica post-covid”, commenta ancora il responsabile energia della Lega. “È doveroso in questo scenario intervenire almeno per alleviare i contraccolpi della stangata sulle famiglie bisognose, aumentando per un periodo gli sconti in bolletta di luce e gas attraverso un potenziamento del bonus sociale”.

“Questa situazione ci deve portare finalmente a riflettere con pragmatismo, bandendo l'ideologia ambientalista, su come portare avanti la transizione ecologica contemperando la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. Ragionando senza dogmi, con una seria riflessione sul nucleare di nuova generazione, e non solo”.

"Ci stiamo scavando la fossa"

“Diversamente – dichiara Arrigoni – ci stiamo condannando a scavarci da soli la fossa. In proposito, visto l'approssimarsi dell'approvazione del PiTESAI, è giunto il momento di interrogarsi sulle georisorse nazionali: i nostri giacimenti di gas naturale li vogliamo sfruttare o no? La Lega ne sottolinea da tempo la necessità per ridurre la dipendenza energetica dall'estero. Gli aumenti in bolletta dimostrano che non è più possibile nascondere la testa come gli struzzi, importando irresponsabilmente tutto il gas naturale che ci è necessario tramite metanodotti e metaniere, pagandolo a peso d'oro, emettendo - alla faccia della tutela dell'ambiente - molti più gas climalteranti e legandoci mani e piedi ad un sempre più rischioso scacchiere geopolitico”.