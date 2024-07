Sport, bando a sostegno manifestazioni e eventi, ulteriori 450mila euro per 40 associazioni. Approvato lo scorrimento della graduatoria del bando di Regione Lombardia a ‘Sostegno alle manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo’, che ha avuto una dotazione finanziaria pari ad euro 1.550.000,00 Le risorse disponibili per quest’ultimo trimestre sono state pari a 450.000 euro e sono destinate a 40 associazioni sportive. Il contributo è previsto per le manifestazioni e gli eventi sportivi per agonisti o dilettanti realizzati in Lombardia nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre 2024.

Sostegno a manifestazioni e eventi sportivi: altri 40mila euro alle associazioni lecchesi

In provincia di Lecco sono tre le associazioni sportive che beneficeranno del contributo che andrà in primis al Team Galgiana A.s.d. di Casatenovo per l'organizzazione della Marathon bike della Brianza (10.000 €) ma anche al Team Pasturo A.s.d. per la Zacup Skyrace del Grignone (20.000 euro) e all'A.s.d Remiera "ILAGHEE" di Bellano per le regate agonistiche del Trofeo BCC Lezzeno (10.000 euro).

“Con questo strumento Regione Lombardia sostiene il mondo sportivo lombardo nella realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche” ha spiegato Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani.

“Risorse fondamentali che confermano l’attenzione di Regione a tutte le attività sportive, ritenendole occasioni ideali per la promozione del territorio, dell’attività fisica e, soprattutto, momenti indispensabili di crescita e condivisione capaci di avvicinare nuovi appassionati. Principi imprescindibili – ha concluso il sottosegretario Magoni -per lo sviluppo di una società sana ed inclusiva per i nostri giovani e non solo”.