Sindaci lecchesi a Roma per il Progetto Polis

C'era anche una nutrita delegazione di sindaci lecchesi tra gli oltre 5000 primi cittadini italiani presenti oggi, lunedì 30 gennaio2023 a Roma presentazione ufficiale del Progetto Polis. Nella capitale anche la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, nel ruolo di sindaco di Monticello.

Il Progetto Polis, che riguarda i Comuni sotto i 15 mila abitanti dotati di almeno un ufficio postale (nel Lecchese saranno coinvolti 79 municipi) ha l'obiettivo di realizzazione di uno sportello unico per l’erogazione dei servizi della Pubblica Amministrazione con cui offrire ai 16 milioni di italiani la possibilità di fruire di tanti servizi della pubblica amministrazione in modalità digitale, Self service o assistita e accedere a tante altre innovazioni di pubblica utilità. Si tratta della più grande rete di coworking del Paese, con 250 "spazi per l'Italia". Un progetto finanziato per 800 milioni dal piano complementare al Pnrr e per circa 400 milioni dall'azienda.

Il Progetto Polis in provincia di Lecco

La grande presentazione

L'iniziativa come detto è stata presentata oggi oggi nel corso di un evento al centro congressi La Nuvola a Roma alla presenza della presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

"Con il Progetto Polis, Poste Italiane intende essere protagonista della ripresa del Paese a beneficio dei cittadini e della loro partecipazione alla vita pubblica adottando un approccio responsabile al fine di diminuire la propria impronta ambientale e contribuire alla transizione low-carbon dell'economia e dell'intero Paese. - spiegano da Poste - L'iniziativa è coerente con la più ampia strategia di Poste Italiane finalizzata allo sviluppo sostenibile, digitale e inclusivo".

Tutta l'iniziativa è valorizzata secondo la metodologia innovativa True Value, che consente di coniugare la prospettiva finanziaria a quella della sostenibilità, per misurare l'efficacia dei progetti in termini di benefici, principalmente per la collettività.>