Servizio Civile Universale: opportunità per 7 giovani con Asst Lecco

L’Asst Lecco, in collaborazione con ANCI Lombardia, offre anche per quest’anno un’importante opportunità per sette giovani interessati a intraprendere un percorso di crescita professionale e umana attraverso il Servizio Civile Universale.

Per presentare il progetto sarà organizzato un Open Day mercoledì 12 febbraio 2025 nei presidi ospedalieri di Lecco e Merate. L’evento avrà l’obiettivo di fornire tutte le informazioni necessarie, coinvolgendo anche gli operatori locali che lavorano a stretto contatto con l’iniziativa.

Nel bando 2025, i candidati avranno la possibilità di scegliere tra diversi progetti di Servizio Civile Universale. Le posizioni disponibili sono le seguenti:

1 posto presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Accoglienza dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco;

2 posti presso la Comunità per adulti con disagio psichico a Bellano;

2 posti presso la Comunità per adulti con disagio psichico a Cernusco Lombardone;

2 posti presso il Centro Diurno Psico Sociale di Merate.

I progetti di Servizio Civile Universale hanno una durata variabile tra 10 e 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore. Gli operatori volontari saranno impegnati per un totale di 954 ore (per i progetti di 10 mesi), 1.049 ore (per quelli di 11 mesi) o 1.145 ore (per quelli di 12 mesi). Durante il servizio, i partecipanti riceveranno un assegno mensile di € 507,30.

Per candidarsi, è necessario presentare la domanda tramite la piattaforma online, disponibile su PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, utilizzando un’identità SPID, entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025. Ogni candidato può presentare una sola domanda per un unico progetto e una sola sede.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.scanci.it o https://www.asst-lecco.it/servizio-civile/, contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al numero 0341 295304 / 039 5916431, oppure inviare un’e-mail all’indirizzo sm.meregalli@asst-lecco.it o cd.merate@asst-lecco.it.