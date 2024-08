Servizi a minori, disabili e anziani: 7 milioni di euro ad Ats Brianza e di questi oltre due milioni di euro sono per i tre ambiti della provincia di Lecco. La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha infatti approvato il Piano di riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2024.

Servizi a minori, disabili e anziani: oltre 2 milioni di euro a Lecco

Con questa delibera è stata assegnata agli Ambiti territoriali dei Comuni, attraverso le Agenzie di tutela della salute (Ats), la quota ordinaria del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2024 di 59.000.000 euro destinati a cofinanziare le unità di offerta sociali, servizi e interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani.

Le risorse assegnate sono ripartite tra le Ats lombarde e saranno erogate agli Ambiti Territoriali e nello specifico per l’Ats della Brianza sono stati assegnati 6.913.350,55 euro: 297.167,56 euro per l’Ambito Territoriale di Bellano, 1.135.126,02 euro per l’Ambito Territoriale di Lecco, 616.115,76 euro per l’Ambito Territoriale di Merate.

Grazie alle risorse aggiuntive reperite con l’assestamento di Bilancio 2024-2026, con successivo atto, sarà destinata una quota straordinaria e aggiuntiva di euro 2.600.000 in favore dei piccoli Comuni che hanno sostenuto costi per l’inserimento di minori in Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l’autonomia.

"Regione Lombardia pone particolare attenzione ai bisogni della persona e delle famiglie promuovendo interventi e progettualità in un’ottica di una reale integrazione delle azioni e di ricomposizione delle risorse - dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza. - Quello della tutela minori è un tema molto caro alle amministrazioni comunali e con questa assegnazione straordinaria gli permettiamo di continuare il lavoro di sostegno alle famiglie fragili. Ringrazio l’assessore Lucchini per l’impegno e l’attenzione dimostrata per questa importante tematica”