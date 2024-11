Sciopero trasporti: venerdì 8 novembre si fermano i mezzi pubblici

Venerdì nero per i pendolari lombardi: domani sciopero dei trasporti. Per domani, venerdì 8 novembre 2024, è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. La mobilitazione riguarderà mezzi come autobus, metro e tram, e treni ed è stata proclamata dai sindacati di categoria per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Venerdì nero per i pendolari: domani sciopero dei trasporti

Lo sciopero è stato indetto da tutti i principali sindacati del trasporto pubblico e ha come richiesta principale il rinnovo del contratto, che è scaduto il 31 dicembre del 2023, ma non solo. I sindacati hanno parlato della necessità di una più ampia riforma del settore della mobilità, sia a fronte di infrastrutture inadeguate, tagli alle risorse e modelli di mobilità insostenibili, sia a fronte di un servizio insoddisfacente per gli utenti.

“L’obiettivo della mobilitazione è quello di aprire una riflessione su un sistema di mobilità sempre più incapace di intercettare le necessità della cittadinanza. - spiega Andrea Frangiamore, Segretario generale della FILT CGIL Lecco – Sondrio - La carenza oramai strutturale di personale operativo, che si traduce in tagli del servizio, comporta il peggioramento delle condizioni lavorative e un aumento esponenziale degli episodi di aggressione ai danni del personale, come l’accoltellamento del capotreno avvenuto pochi giorni fa nel genovese. Auspichiamo che il Ministro Salvini ascolti la voce delle lavoratrici e dei lavoratori.”

La mobilitazione durerà tutta la giornata e rischia di complicare gli spostamenti di migliaia di persone in una settimana che per il trasporto pubblico è già stata piuttosto difficile dato lo sciopero indetto lunedì per martedì a seguito dell’aggressione contro un capotreno, ferito con due coltellate. Lo sciopero aveva riguardato il personale di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper, le aziende del trasporto ferroviario in Lombardia ed Emilia-Romagna.

Anche se lo sciopero non riguarderà il personale di Trenord potrebbero esserci ripercussioni sulla circolazione dei treni per via della mobilitazione del personale di Ferrovienord, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parte della Lombardia. Rischiano quindi di subire variazioni sia i treni di Trenord che circolano sulla rete Ferrovienord sia i collegamenti tra le stazioni di Milano Cadorna, Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi e l’aeroporto di Malpensa.

Tutte le informazioni

Per l’intera giornata potranno quindi essere interessati i treni che circolano su rete FERROVIENORD, cioè le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna – da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno – e la Brescia-Iseo-Edolo.

Lo sciopero potrà causare variazioni anche sul servizio delle linee “miste” che transitano su entrambe le reti, FERROVIENORD e RFI, cioè i collegamenti S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S12 Cormano Cusano Milanino-Milano Passante-Melegnano, S13 Garbagnate Milanese-Milano Passante-Pavia.

Saranno coinvolti anche i servizi aeroportuali Malpensa Express su Milano Cadorna e Milano Centrale e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Per garantire il collegamento con l’Aeroporto di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (da via Paleocapa, 1) e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto T1.

In attuazione di quanto previsto dalle modalità di sciopero, sulle linee su rete FERROVIENORD viaggeranno i treni con partenza dalla stazione di origine tra le ore 6 e le ore 9 e tra le ore 18 e le ore 21, indipendentemente dall’orario di arrivo alla destinazione finale. Sulle linee “miste”, viaggeranno i treni che hanno origine su rete RFI circoleranno fine a fine corsa se transitano negli orari 6-9 e 18-21 dalle stazioni di cambio rete – Milano Bovisa e Seregno.

Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.