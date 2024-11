Una adesione più che massiccia con una presenza di lavoratori che non si vedeva da tempo. Sono stati circa 1000 i manifestanti che oggi, venerdì 29 novembre, non solo hanno aderito allo sciopero generale indetto a da Cgil e Uil per protestare contro la manovra economica del Governo, ma hanno anche partecipato alla manifestazione promossa da CGIL Lecco e Uil del Lario.

Sciopero generale: 1000 in corteo a Lecco

Bandiere rosse e blu, striscioni e slogan hanno colorato la città di Lecco e un lungo serpentone umano, partito dalla zona di Largo Caleotto, ha sfilato lungo le vie del centro per poi approdare in piazza Diaz, davanti alle sede del Comune. In piazza, accanto a sindacalisti e lavoratori, anche l'assessore lecchese Emanuele Manzoni, il consigliere comunale Alberto Anghileri e il senatore Tino Magni.

"I lavori oggi scioperano per contestare le scelte economiche fatte in una Legge di Bilancio che parla solo di austerità, non affronta il problema dei salari, del recupero del potere di acquisto dei lavoratori - ha sottolineato il parlamentare - Non si affronta il problema della sanità, non viene stanziato nulla in più rispetto agli scorsi anni per affrontare il problema delle liste d'attesa. Noi come Sinistra e Verdi siamo qui non solo a portare la nostra solidarietà ai lavoratori, ma anche il nostro impegno".

Presenti anche i militanti del Pd Lecco: "Oggi abbiamo preso parte alla manifestazione organizzata in occasione dello sciopero generale dei lavoratori e delle lavoratrici. L'aumento dei salari, il contrasto alla precarietà e al lavoro nero, l'aumento delle risorse destinate ai servizi pubblici sono alcune delle azioni che riteniamo fondamentali per il nostro Paese, ma rispetto alle quali il Governo sta agendo controcorrente, così come emerge chiaramente nella manovra di bilancio proposta. La crescita e lo sviluppo della nostra società richiede necessariamente un netto miglioramento delle condizioni in cui versano i lavoratori e le lavoratrici. È in questa prospettiva che vogliamo tendere la nostra azione politica, oggi e sempre".

I dati, seppur parziali dell'adesione allo sciopero parlano di un successo sul territorio dell'iniziativa delle due sigle sindacali: in aziende come Alla Itla Bonati, Puricelli, Officine Lafranconi, Novacart e Calvi l'astensione ha raggiunto percentuali del 90%. Medesima percentuale al primo turno della Fiocchi Munizioni (con una previsione del 100% al turno notturno). 80% alla Carcano, alla Gilardoni Vittorio, così come alla IHI e Adda Ondulati.

“Condividiamo completamente le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi, anche a Lecco, sono scesi in sciopero contro le politiche del Governo. Sono stato con loro e con i sindacati in piazza e in corteo perché penso che sia molto importante essere a fianco di Cgil e Uil e di tutte le donne e gli uomini che rappresentano - ha sottolineato Gianmario Fragomeli, consigliere regionale del Pd e vicesegretario regionale dem - Le politiche di questo Governo sono un vero disastro. Nel Paese serve una svolta vera che aumenti il potere d’acquisto di salari e pensioni, serve battersi contro i tagli alla sanità, ai Comuni, ai servizi sociali, all’istruzione, ai trasporti, servono politiche industriali ben diverse. Le lavoratrici e i lavoratori stanno lottando per questo e noi siamo al loro fianco, anche per ribadire che l’arroganza del Governo nei confronti del sindacato è grave e inaccettabile. Per questo esprimo la mia solidarietà a chi da decenni difende, tutela e conquista i diritti di lavoratrici e lavoratori. Sono sceso in piazza anche perché nessuno può pensare di cancellare con un provvedimento amministrativo, come la precettazione, il diritto a manifestare del sindacato”. Davanti al palazzo comunale i sindacalisti hanno "arringato la folla" illustrando i motivi della protesta. "Con i numeri di oggi, con il corteo e con questa piazza abbiamo dimostrato che - ha detto il segretario della Camera del Lavoro Lecchese Diego Riva - abbiamo dimostrato che siamo ancora più vivi. Arriviamo oggi a questo sciopero dopo tante mobilitazioni che sono un sacrificio e ci caricano di responsabilità e noi queste responsabilità ce le prendiamo tutto, non come questo Governo. Noi siamo dalla parte giusta della storia. Siamo in una situazione di difficoltà nei luoghi di lavoro e non abbiamo risposte dal Governo. Dove sono finiti i 41 anni per tutti che tanto sbandierava Salvini? Noi vogliamo una riforma pensionistica che tuteli i giovani e i pensionati. E' la terza Legge di Bilancio che non risponde alle esigenze dei cittadini ma solo a quelle delle grandi imprese, alle multinazionali, alle Banche. Le risorse esistono, ma la scelta politica è stata quella di non andare a prenderle dove ci sono: niente lotta all'evasione, niente tassa sugli extraprofitti delle banche, niente tassa sulle rendite. Con il nuovo Patto di Stabilità con l'Europa ci saranno 7 anni di lacrime e sangue per i cittadini". Una risposta doverosa al "Bullismo di Stato": così il coordinatore Uil Dario Esposito ha definito la manifestazione di oggi. "Hanno denigrato il dritto di sciopero offendendo tutti i cittadini di ogni fede politica. Un comportamento antisociale e antistorico. I veri eroi di questa giornata sono i lavoratori che nelle fabbriche, nei cantieri, nelle scuole, nei supermercati e negli ospedali. incrociando le braccia hanno deciso di mandare un messaggio al Governo. Il Governo, attraverso la Legge di Bilancio, chiude gli occhi di fronte all'inflazione a due cifre che ci accompagna da anni. Si fanno reali a Banche e multinazionali e si puniscono i lavoratori dipendenti. Noi non accettiamo questa situazione perchè questa manovra economica dimentica il diritto al futuro".

Foto 1 di 14 Foto 2 di 14 Foto 3 di 14 Foto 4 di 14 Foto 5 di 14 Foto 6 di 14 Foto 7 di 14 Foto 8 di 14 Foto 9 di 14 Foto 10 di 14 Foto 11 di 14 Foto 12 di 14 Foto 13 di 14 Foto 14 di 14

Mario Stojanovic