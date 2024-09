Per lunedì 9 settembre 2024 la Segreterie Nazionali delle Oo.Ss Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore per il settore del Trasporto Pubblico Locale che a Lecco, coinvolge la società Arriva che oggi, giovedì 5 settembre 2024, ha reso noto che "potrebbero verificarsi disagi a partire dalle 15.30 fino a fine servizio". Anche Linee Lecco ha messo in guardia gli utenti: "Si comunica che lunedì 9 settembre il servizio non sarà garantito dalle ore 16 a fine turno su tutte le linee urbane ed extraurbane a causa di uno sciopero nazionale. Il servizio riprenderà regolarmente martedì 10 settembre".

Sciopero del trasporto pubblico lunedì 9 settembre

Lo sciopero è stato indetto, “nell’ambito della vertenza per il rinnovo del Ccnl e dopo la prima azione del 18 luglio 2024, a conferma delle rivendicazioni già oggetto della piattaforma volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”.

Lo sciopero sarà dalle 9 alle 17 e si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia del servizio: dalle 6.30 alle ore 9; dalle 13 alle 16.30.

Per quanto riguarda i trasporti ferroviari, Trenord ha comunicato che lo sciopero potrebbe avere ripercussioni dalle 3 di domenica 8 settembre alle ore 2 di lunedì 9 settembre 2024. Le fasce di garanzia non saranno attive.

"Dalle ore 03:00 di domenica 8 settembre alle ore 02:00 di lunedì 9 settembre 2024 il sindacato USB lavoro privato ha proclamato uno sciopero Nazionale, che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. Le fasce di garanzia non saranno attive, poichè lo sciopero è in una giornata festiva. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: