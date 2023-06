Sciopero dei treni regionali venerdì 23 giugno 2023. Dalle 9 al 17 è in programma l'agitazione con astensione dal lavoro proclamata da alcune sigle sindacali, che potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

La mattina viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle ore 9 e arrivo a destinazione finale entro le ore 10.

I treni con orario di partenza antecedente alle ore 09:00, ma con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 10:00, potrebbero essere cancellati, così comei treni con partenza tra le ore 09:01 e le 16:59

"Per garantire il collegamento con l’Aeroporto Internazionale di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le corse non effettuate sui collegamenti Malpensa T2-Milano Cadorna (partenza e arrivo in Via Paleocapa 1) e S50 Malpensa T2-Stabio" spiegano da Trenord.

"Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord - chiosano dalla società - Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione".