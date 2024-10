Sciopero Automotive dalla Uilm Lario "un segnale anche a Federmeccanica"

Ieri, venerdì 18 ottobre 2024, a Roma, i metalmeccanici di tutte le sigle sindacali, uniti, hanno manifestato con forza le grandi preoccupazioni che stanno vivendo per le vicende legate a Stellantis e, più in generale, alla situazione drammatica che sta vivendo il settore dell’automotive. Anche la Uilm Lario ha partecipato alla mobilitazione.

Uilm Lario a Roma per lo sciopero Automotive

"Nel nostro territorio, fortunatamente - spiega Gabriella Trogu, segretario Uilm Lario - le imprese non sono strettamente collegate all’indotto di Stellantis, tuttavia sono molte le preoccupazioni e le incertezze che, in generale, investono il settore, per effetto del processo di transizione ecologica che prevede nel prossimo futuro l’abbandono del motore endotermico e la sua sostituzione con vetture elettriche".

Adesione anche dal territorio

I lavoratori lecchesi hanno fornito una buona risposta, seppure in un contesto che vede una presenza crescente di situazioni di cassa integrazione per rallentamento del mercato. Buona l’adesione in Ihi a Cernusco e Verderio, alla Fontana Group di Calolziocorte, alla Catra di Missaglia, dove hanno scioperato addirittura al 100%.

"Questo vuole essere anche un monito a Federmeccanica per il prosieguo della trattativa sul Contratto Nazionale - aggiunge Trogu - Bisogna andare nella direzione giusta. In caso contrario, una volta terminata la moratoria contrattuale, si andrà dritti allo sciopero generale di tutta la categoria per sostenere le nostre proposte e le nostre rivendicazioni".