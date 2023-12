Santa Barbara: 3000 interventi in un anno per i Vigili del fuoco di Lecco, eroi del quotidiano

I pompieri lecchesi hanno reso omaggio oggi, lunedì 4 dicembre 2023 alla loro patrona, Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco. Lo hanno fatto con una articolata cerimonia iniziata nella caserma di Piazza Bione dove sono stati ricordati tutti i pompieri caduti e proseguita poi nella Basilica di San Nicolò dove monsignor Davide Milani, con don Andrea Lotterio, ha celebrato la messa. Erano presenti il prefetto, Sergio Pomponio,il questore Ottavio Aragona il vice sindaco di Lecco Simona Piazza ,il consigliere regionale Giacomo Zamperini, il consigliere provinciale Carlo Malugani la direttrice delle carceri di Pescarenico Antonina D'Onofrio e diversi sindaci del territorio.

Come ogni anno la festa di Santa Barbara è occasione per fare il punto sull'attività compiuta dai Vigili del fuoco, per sottolineare l'importanza di un corpo che fa della sicurezza altrui una missione quotidiana , e per premiare i pompieri che si sono distinti sul campo e per anzianità di servizio.

"Voi siete un motivo di speranza e di salvezza per le persone della nostra città e non solo - ha detto il prevosto di Lecco durante l'omelia - Mettete passione nel vostro lavoro, una passione che diventa compassione per le tante persone che hanno bisogno del il vostro aiuto . Voi siete un esempio per il vostro istinto che va oltre l'umano per salvare le persone ed è proprio in questo che vi distinguete. Nel vostro lavoro noi vediamo la mano di Dio".

Commosse le parole del comandante provinciale, l'Ingegner Alessandro Granata, prossimo al suo trasferimento a Sondrio. "Voglio ringraziare tutto il personale lecchese, i 93 Vigili operativi e i 12 amministrativi. Ricordo però anche tutti i vigili del fuoco volontari dei distaccamenti, 87 in tutto,che lodevolmente supportano ogni giorno le attività di soccorso del comando su tutto il territorio sottraendo tempo alle proprie attività e al loro lavoro. La ricorrenza di Santa Barbara si pone come occasione per sottolineare lo spirito di altruismo che contraddistingue il lavoro dei Vigili del fuoco, capaci di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità. Di incondizionato spirito di sacrificio sono concreta testimonianza tutti i nostri colleghi caduti nel generoso slancio di adempiere il proprio compito e alla loro memoria rinnoviamo un nostro commosso pensiero. Ricordiamo infatti che anche quest’anno è stato pesantemente afflitto da perdere in servizio di alcuni colleghi. non a Lecco".

Un anno di intenso lavoro il 2023 per i pompieri lecchesi 2965 interventi urgenti per esplosioni, fughe di di gas, incendi, emergenze sulle dighe, incidenti stradali, soccorsi persone nel lago e in luoghi impervi.

"Ma non solo interventi di soccorso - ha proseguito il comandante - Un corpo tecnico che fa sicurezza attraverso la prevenzione e la protezione non può fare a meno di curare una formazione continua. Infatti sono stati svolti 10 corsi di formazione esterni in cui sono stati formati 390 49 lavoratori . Non dimentichiamo poi le lezioni divulgative sulla sicurezza effettuate nelle scuole. Nel corso dell’anno è stata inoltre incrementata l’azione di controllo sul territorio per lo svolgimento dell’attività istituzionale di prevenzione incendi e sono state effettuate 47.252 pratiche di prevenzione".

Croci di anzianità

Ingegner Giovanni Murgia (direttore vice dirigente)

Demetrio Andidero (vigile del fuoco coordinatore)

Gabriele Consonni (vigile del fuoco coordinatore)

Matteo Passerini (vigile del fuoco)

Simone Mandelli (caposquadra volontario)

Matteo Selva (caposquadra volontario)

Matteo Albani (vigile volontario)

Roberto Di Modugno (vigile volontario)

Massimo Fumagalli (vigile volontario)

Matteo Fumagalli (vigile volontario)

Luca Viscardi (vigile volontario)

Diploma di lodevole servizio

Efisio Manca (capo reparto)

Sergio Corgnali (capo reparto)

Gianluca Perego (capo reparto)

Gianfranco Villa (capo reparto)

Al termine della cerimonia, davanti alla Basilica da un camion gru dei Vigili del fuoco è scesa la bandiera tricolore ,mentre gli alunni del liceo musicale Grassi,di Lecco hanno eseguito di Mameli.

