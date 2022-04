Rischio idrogeologico: nel Lecchese finanziati 12 interventi con oltre 7 milioni di euro

Regione Lombardia

Non solo, ulteriori 500mila euro dai Fondi PNRR

Un programma di 177 interventi per la difesa del suolo che sarà finanziato con 150 milioni di euro. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha dato il via libera allo stanziamento di nuove risorse regionali per il Piano 2022, necessarie per programmare lavori di mitigazione sul territorio contro il dissesto idrogeologico. Inoltre, ulteriori 74 milioni di euro saranno disponibili, entro il mese di giugno, per i territori lombardi colpiti da alluvioni: i fondi verranno attribuiti a Regione Lombardia nell'ambito del PNRR, per realizzare ulteriori 128 interventi. Per quanto riguarda la provincia di Lecco sono 12 gli interventi finanziati, per oltre 7 milioni di euro.

Regione in campo contro il rischio idrogeologico

"Il programma mira alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico andando ad affrontare sia problemi strutturali, evidenziati dalla programmazione dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Po (ADBP) nel Piano di gestione del rischio alluvioni e del Piano per l'Assetto Idrogeologico, sia problemi più puntuali di carattere locale, ma importanti per le comunità ed i territori - ha sottolineato Foroni - Questa ulteriore misura conferma l'attenzione di Regione Lombardia verso una tematica fondamentale per la sicurezza del nostro territorio, fragile e diversificato, e la volontà di ridurre il rischio per le popolazioni residenti con un'azione mirata contro il dissesto idrogeologico."

"L'impegno di Regione Lombardia - ha aggiunto l'assessore - non finisce qui. Questa iniziativa è complementare, infatti, agli ulteriori 74 milioni di euro, che verranno stanziati dallo Governo per i territori lombardi colpiti da alluvioni rimasti senza copertura finanziaria, su cui era stato dichiarato lo stato di Emergenza nazionale. Queste risorse, in fase di definizione con il Dipartimento di Protezione civile, verranno attribuite a Regione Lombardia nell'ambito del PNRR e ne seguiranno perciò le regole tecnico-finanziarie di utilizzo dettate dal Dipartimento".

A ciò si aggiungono 14 ordini del giorno, già approvati dal Consiglio regionale, sempre in materia di difesa di suolo, per complessivi 3,7 milioni di euro per le province di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Varese e Sondrio come previsto dalla delibera 6047/2022.

"Così facendo verranno messi a disposizione oltre 225 milioni di euro - puntualizza Foroni - distribuiti su 305 interventi portando così il totale degli stanziamenti del triennio 2020-2022 ad oltre 500 milioni di euro per l'intero territorio lombardo".

"Nei prossimi mesi - ha concluso - valuteremo, anche di concerto con il Mite e l'ADBP, eventuali ulteriori necessità per dare ancor più sicurezza alla popolazione".

Nel Lecchese finanziati 12 interventi con oltre 7 milioni di euro

Fondi PNRR per 128 interventi

Bergamo: 9.410.000 di euro

Brescia: 4.625.000 di euro (Val Camonica)

Como: 36.557.000 di euro

Lecco: 500.000 euro

Pavia: 4.305.000 di euro

Sondrio: 13.311.500 euro

Varese: 5.427.500 euro (totale: 74.136.000 euro)