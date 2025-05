L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (Arpa Lombardia) ha pubblicato la nuova Relazione sulla produzione e gestione dei rifiuti in Regione Lombardia, come previsto dall’articolo 18 della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003. Il documento, aggiornato al 2023, offre una panoramica dettagliata su tre ambiti: rifiuti urbani (2023), rifiuti speciali (2022) e quantità gestite dagli impianti di trattamento (2023).

Nel 2023, la provincia di Lecco ha registrato un incremento del 2,2% nella produzione di rifiuti urbani, in linea con il trend regionale (+2,1%). Secondo i dati raccolti, sono state prodotte 162.613 tonnellate di rifiuti, pari a 487 kg per abitante (+1,8% rispetto al 2022).

Questo aumento è strettamente legato a fattori economici come la crescita del PIL (+1,2%) e della spesa delle famiglie (+1,8%), come indicano i dati di Banca d’Italia e Istat.

Rifiuti: in provincia di Lecco aumentano del 2,2%, ma cresce la raccolta differenziata

Buone notizie arrivano però sul fronte della raccolta differenziata. Nel 2023, in provincia di Lecco sono state raccolte 127.826 tonnellate di rifiuti differenziati, con un incremento assoluto di 5.110 tonnellate rispetto all’anno precedente (+4,2%). La percentuale di raccolta differenziata è passata dal 77,1% al 78,6%, superando nettamente la media regionale del 73,8%.

Quasi tutte le frazioni merceologiche della raccolta differenziata risultano in aumento: migliorano multimateriale (sacco viola), plastica, legno, verde e tessili. Solo carta e cartone, organico, metalli, Raee e vetro registrano cali contenuti.

Calo per i rifiuti indifferenziati e boom del sacco rosso

I rifiuti indifferenziati ammontano a 34.787 tonnellate, in calo del 4,3% rispetto al 2022. Questo risultato è attribuito all’adozione crescente del sistema di raccolta “a misurazione puntuale”, basato sull’utilizzo del sacco rosso con codice identificativo associato all’utenza Tari. Un metodo che incentiva i cittadini a separare correttamente i materiali e ridurre gli scarti residui.

Comuni virtuosi: Paderno d’Adda guida la classifica

Nel 2023 cambia il podio della raccolta differenziata a livello comunale: Paderno d’Adda si posiziona al primo posto con l’88,9%, seguito da Ello (88,8%) e Colle Brianza (88,1%). Il capoluogo Lecco, con il 76,9%, si colloca invece al 50° posto.

Complessivamente, 37 Comuni della provincia hanno già superato l’80% di raccolta differenziata, anticipando l’obiettivo del nuovo Programma regionale di gestione dei rifiuti fissato al 2027. Tuttavia, 38 Comuni restano sotto la media provinciale e 11 registrano percentuali inferiori al 60%.

Tutti i dati sono stati raccolti tramite l’applicativo web O.R.So. ed elaborati da Arpa Lombardia. Sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per chi volesse approfondire.