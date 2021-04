Riaperti i centri vaccinali di Merate e Casatenovo, domani tocca a Calolzio e Oggiono

Si sono riaperte nella mattinata di oggi, mercoledì 28 aprile 2021 le porte dei centri vaccinali di prossimità di Merate e Casatenovo per l’inoculazione delle seconde dosi agli anziani che avevano ricevuto la prima dose a inizio aprile.

Riaperti i centri vaccinali di Merate e Casatenovo

In campo, sia al polo meratese di via don Minzoni, che all’Inrca di Casatenovo, il personale sanitario e i volontari del gruppi comunali di Protezione Civile che stanno sopportando gli over 80 che si avviano verso il completamento del percorso di immunizzazione contro il Coronavirus. Le vaccinazioni proseguiranno sino a domani a Merate e fino a venerdì a Monteregio.

Attenzione agli sms

Questa mattina l’Amministrazione comunale di Casatenovo ha messo in guardia gli over 80che devono effettuare il richiamo: “Alcuni cittadini stanno riferendo di aver ricevuto messaggi SMS dal vecchio sistema di prenotazione di Regione Lombardia per recarsi in altri centri vaccinali, invitiamo i cittadini a non considerare questi messaggi ma a presentarsi al centro INRCA in base all’appuntamento ricevuto dal medico in occasione della prima dose”.

Domani vaccinazioni a Oggiono e Calolzio

Domani riapriranno anche i centri di prossimità di Calolziocorte, al palazzetto del Lavello, e quello di Oggiono al Palabachelet.