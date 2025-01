Con l'inizio del nuovo anno, il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia traccia un bilancio delle attività svolte nel corso del 2024. L'anno appena trascorso ha visto il nucleo affrontare numerose sfide, rispondendo con prontezza e competenza a oltre 345 richieste di intervento e portando in salvo ben 419 persone.

Reparto Volo Vigili del Fuoco: un anno di interventi e successi

Lecco si conferma una delle province in cui il nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco è maggiormente attivo. L'operatività del Reparto Volo si estende ben oltre la Lombardia, includendo le province del Verbano Cusio Ossola (VCO) e Novara, fino ad arrivare al Lago di Garda. Questo vasto e diversificato territorio, che comprende vette come il Monte Rosa e laghi di grande importanza come quelli di Como, Iseo e Maggiore, impone un livello di preparazione elevato per affrontare ogni tipo di scenario.

La flotta del Reparto Volo, operante dalla base di Malpensa, è composta da tre elicotteri AW139, dotati delle più moderne tecnologie per garantire interventi efficaci e tempestivi. Tra gli strumenti di punta in dotazione spicca l’apparato "Flir", un sofisticato sistema con telecamere termiche a infrarossi ad alta risoluzione. Questo dispositivo si è rivelato determinante in operazioni di grande rilievo, come l’evacuazione di Macugnaga e gli interventi durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Un altro strumento cruciale per le operazioni di soccorso è stato il sistema “Imsi Catcher”. Utilizzato in sinergia con droni e squadre di terra coordinate dalla Direzione Regionale Lombardia, questo sistema ha permesso di localizzare con precisione i telefoni cellulari delle persone disperse, contribuendo al ritrovamento di 56 persone e rendendo i soccorsi più rapidi ed efficienti.

Nel corso del 2024, il Reparto Volo ha rafforzato la collaborazione con altre specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’integrazione con il personale sommozzatori del Nucleo di Milano ha permesso di realizzare 45 missioni di soccorso in questa configurazione, dimostrando l’importanza di un approccio interspecialistico nelle operazioni di emergenza. Inoltre, il Reparto Volo collabora attivamente con squadre specializzate in Neve e Ghiaccio, Nuclei Cinofili e Team USAR (Urban Search and Rescue), garantendo un supporto efficace in ogni situazione di crisi.

Il 2024 ha rappresentato un anno di intenso lavoro per il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia. L’elevato numero di interventi e il livello di specializzazione raggiunto testimoniano la dedizione e la professionalità di questo nucleo, sempre pronto ad affrontare con determinazione le sfide imposte dal territorio e dalle emergenze.

L'impegno e l’innovazione tecnologica continuano a essere i pilastri su cui si fonda l’attività del Reparto Volo, con l’obiettivo costante di migliorare l’efficacia degli interventi e garantire la sicurezza dei cittadini.