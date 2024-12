Regione Lombardia: nuove nomine nei Parchi Regionali della Provincia di Lecco. La Giunta di Regione Lombardia ha ufficializzato oggi le nomine dei componenti dei consigli di gestione dei Parchi Regionali, completando un importante passaggio istituzionale per garantire la tutela e la valorizzazione del territorio.

A nome di Fratelli d’Italia, il Presidente provinciale Alessandro Negri dichiara: “Desidero ringraziare i Presidenti uscenti per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, insieme ai funzionari e ai rispettivi comitati di gestione, che hanno contribuito alla protezione del nostro patrimonio naturale e culturale. Il nostro obiettivo era quello di designare rappresentanti qualificati e competenti per ciascuno dei tre parchi fondamentali della Provincia di Lecco: Parco Adda Nord, Parco Monte Barro e Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Grazie a un grande lavoro di squadra, siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato, mettendo al centro le esigenze del territorio e delle comunità locali. Un ringraziamento particolare va all’Assessore Regionale Romano La Russa, al Capodelegazione al Parlamento Europeo Carlo Fidanza e al Coordinatore Regionale On. Carlo Maccari per il prezioso supporto e la collaborazione che hanno reso possibile queste nomine”.

Tra le nomine più significative, spicca quella di Luca Liberi, Consigliere Comunale di Bellano e Dirigente provinciale con delega agli Enti Locali, che è stato designato per il Parco Adda Nord. Liberi commenta: “Sono onorato di rappresentare Regione Lombardia e i Comuni della Provincia di Lecco all’interno del Parco Adda Nord. Mi impegnerò con determinazione e costanza, dando ascolto alle istanze del territorio. Desidero ringraziare il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini e il Presidente Provinciale Alessandro Negri per il loro impegno costante, che ha permesso di raggiungere questo importante risultato”.

Per il Parco del Monte Barro, è stato nominato Gianluca Bezzi, mentre per il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, il nuovo rappresentante è Paolo Belletti, Capogruppo in Consiglio Comunale a Sirtori. Questa nomina rappresenta un riconoscimento per l’impegno dimostrato sul territorio da Matteo Rosa, Sindaco di Sirtori e Vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia.

Belletti ha commentato: “Sono consapevole delle sfide che ci attendono, ma sono determinato a lavorare in sinergia con tutti i soggetti coinvolti per garantire uno sviluppo sostenibile del Parco, preservandone le sue unicità e promuovendone la fruizione da parte dei cittadini. Ringrazio il Sindaco Matteo Rosa per il supporto e la fiducia riposta in me, che intendo onorare con un impegno costante a beneficio del nostro territorio.”

Le nomine evidenziano la volontà politica di rafforzare la presenza di rappresentanti qualificati nei luoghi strategici per la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio. Fratelli d’Italia si conferma come forza politica attenta alla valorizzazione delle risorse naturali e al dialogo costruttivo con le istituzioni locali, in un’ottica di crescita e sostenibilità.