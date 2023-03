CSV Monza Lecco Sondrio, insieme ad Associazione Gruppo Solidarietà Africa ODV e Dirittinsieme APS e grazie al progetto CHAMPS , propone il percorso “Questione di pelle” con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la consapevolezza e l’impegno di volontari e cittadini nel contrasto a razzismo e discriminazione. In modo particolare, i/le partecipanti avranno l’occasione di conoscere storie ed episodi legati al tema razzismo e afrofobia come punto di partenza per analizzare insieme atteggiamenti e linguaggi discriminatori che sono presenti nel nostro quotidiano più di quanto ci immaginiamo.

Questione di pelle: percorso contro razzismo e afrofobia

L’iniziativa è aperta agli Enti di Terzo Settore delle province di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio. Il primo appuntamento si rivolge anche alla cittadinanza e, in modo particolare, agli operatori e operatrici sanitari/e. Il percorso prevede la realizzazione di due eventi, uno online e uno in presenza, a Monza.

Incontro online “IL RAZZISMO É UNA QUESTIONE SANITARIA?” giovedì 30 marzo dalle 17:00 alle 19:00

Per iscrizioni: mls.mycsv.it

Chiusura iscrizioni: mercoledì 29 marzo. Nella mattinata di giovedì 30 marzo riceverete il link per il webinar.

Un appuntamento per volontari e volontarie del Terzo Settore, operatori e operatrici sociali e sanitari/e e di sportello (migranti/antiviolenza/d’ascolto etc) che si rapportano nel quotidiano con persone di origine africana. L’incontro è aperto anche alla cittadinanza.

Programma e docenti:

“Salute e malattia in bianco e nero”

Paolo Viganò, Associazione Gruppo Solidarietà Africa ODV

“Storie di sportello”

Luca Mandreoli, Dirittinsieme APS

Comunicazione: la campagna che ha cambiato colore al color carne

Cristina Maurelli, Bold Stories

MASTERCLASS in presenza su diversità e inclusione nella comunicazione a cura di Bold Stories sabato 6 maggio dalle ore 9:00 alle 13:00 presso sala Trentin, via Premuda, 17, CGIL Monza.

Per iscrizioni: mls.mycsv.it

Si possono iscrivere massimo due persone per ciascun Ente di Terzo Settore. Chiusura iscrizioni venerdì 5 maggio o al raggiungimento del numero massimo di 50 iscritti.

RICONOSCERE STEREOTIPI E DISCRIMINAZIONI PER UN MONDO PIÚ GIUSTO

Come cambiare prospettiva grazie a storie ispiranti dal mondo delle Serie TV, dei media e dei brand.

Diversità e Inclusione sono parole molto sentite in questo momento. Ma come trasformarle in qualcosa di concreto e utilizzabile nella vita di ogni giorno? Cambiando la nostra prospettiva, comprendendo gli inconsci condizionamenti e scoprendo esempi inclusivi e ispiranti da tutto il mondo. Il seminario si focalizza su sei tra le principali aree di discriminazione soffermandosi anche sulle tematiche intersezionali: genere, etnicità, disabilità, età, orientamento sessuale e romantico, corpi non conformi. Attraverso storie coraggiose e autentiche, si incoraggia un mondo più giusto, dove ogni persona possa sentirsi rappresentata.

Color Carne è il progetto di Advocacy di Bold Stories che ha cambiato colore al color carne, da rosa a tutti i colori dell’umanità. Nella masterclass verrà raccontata la campagna e verrà fatto un approfondimento su Diversity&Inclusion nella comunicazione allo scopo di dare alle associazioni strumenti utili per tenere presente questi elementi nelle proprie attività.

www.colorcarne.it | www.boldstories.it

Il progetto

Il percorso nasce dalla partecipazione di CSV MLS al progetto CHAMPS (stop-afrofobia.org) che vede la rete nazionale dei CSV in prima linea contro il razzismo anti-nero che comprende qualsiasi atto di violenza e discriminazione – compresi i discorsi razzisti – alimentato da stereotipi negativi e basato su ingiustizie storiche. L’obiettivo di CHAMPS è contribuire ad analizzare e decostruire, in Italia, gli atteggiamenti e i linguaggi discriminatori nei confronti delle persone di provenienza africana, grazie al ruolo attivo e rafforzato delle associazioni di afrodiscendenti e ad una più diffusa conoscenza e consapevolezza delle dinamiche sistemiche che li generano.

Il progetto CHAMPS è coordinato da Amref Health Africa in partenariato con CSVnet, Divercity, Le Reseau, Osservatorio di Pavia, Razzismo Brutta Storia e in collaborazione con Arising Africans, Carta di Roma e CSVMarche. Il progetto è finanziato dal programma Equality and Citizenship Program 2014 – 2020 dell’Unione Europea.