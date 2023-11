Approvata dalla Giunta regionale la graduatoria del bando "Acquisto mezzi per gruppi di Protezione civile" a favore di enti locali aventi gruppi comunali o facenti parte di gruppi intercomunali di Protezione civile o aventi convenzioni con associazioni di volontariato di Protezione civile per l’acquisto di mezzi ed attrezzature.

Protezione civile, Piazza: "Da Regione 800 mila euro per i mezzi di 15 realtà lecchesi"

"Regione Lombardia ha messo a disposizione una dotazione finanziaria di oltre 11 milioni di euro per il triennio 2023 – 2025, importanti risorse che dimostrano una grande attenzione al sistema di Protezione civile - dichiara il sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza - In provincia di Lecco sono state finanziate 15 domande di cui alla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, alla Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino e a 13 Comuni per un totale complessivo di quasi 800 mila euro ripartiti su tre annualità. Il contributo servirà a incrementare e rinnovare le dotazioni di automezzi e attrezzature della Protezione Civile per la prevenzione ed emergenza territoriali. Un impegno concreto, per cui ringrazio l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, che ha reso possibile continuare quel percorso di implementazione ed ammodernamento delle dotazioni del sistema di protezione Civile e che permetterà di rafforzare il sistema regionale, rendendolo sempre più efficiente".

Di seguito la distribuzione dei fondi: