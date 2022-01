Villa lovatelli

Prosegue l’attività di sensibilizzazione della Provincia di Lecco verso i Comuni del territorio in ambito di protezione civile e attività di pianificazione di emergenza. Gli incontri sono organizzati sulla base della suddivisione dei singoli Centri operativi misti - Com che si occupano di coordinare le attività in caso emergenza sulla base di una omogeneità territoriale.

Protezione Civile: incontro coi Comuni del Meratese

Mercoledì 26 gennaio 2022, nella sala consiliare del Comune di Merate, si è svolto l’incontro con il gruppo Com 7 Merate, con la partecipazione della Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e del Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Stefano Simonetti, insieme al Prefetto di Lecco Castrese De Rosa.

Il primo appuntamento del 2022 si è svolto dopo l’approvazione, lo scorso 29 dicembre, della nuova legge regionale 27/2021 in materia di protezione civile, che sostituisce la precedente legge del 2004 e fa proprie le disposizioni del Codice della Protezione vigente dal 2018.