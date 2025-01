La rete dei Centri di promozione della protezione civile della provincia di Lecco, di cui la Provincia di Lecco è partner, promuove anche per l’anno scolastico 2024/2025 il progetto “Ambasciatori” nella più ampia attività “Io non rischio” – Scuola del Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Protezione Civile: al via il progetto Ambasciatori nelle scuole

La finalità del progetto “Ambasciatori” è la diffusione nelle scuole delle buone pratiche di protezione civile con il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole superiori quali divulgatori verso i bambini delle scuole primarie. Le scuole superiori che si sono candidate per la formazione degli “Ambasciatori” sono gli istituti Viganò di Merate, Badoni e Fiocchi di Lecco.

Gli studenti parteciperanno alla formazione con lezioni frontali in aula, tenute dai formatori regionali “Io non rischio” con la collaborazione operativa del servizio di pc della Provincia di Lecco, cui seguiranno attività laboratoriali per testare le modalità di confronto con i piccoli studenti delle scuole primarie. L’attività nelle scuole vedrà la collaborazione del volontariato organizzato di pc territorialmente competente, che sarà presente in aula come supporto agli studenti “Ambasciatori”. L’attività formativa vede le prime lezioni oggi, lunedì 13 e lunedì 20 gennaio 2025 all’istituto Viganò di Merate con la partecipazione della formatrice Flavia Moro, della coordinatrice della rete Mariagrazia Rota e del servizio di pc della Provincia di Lecco.

“L’attività di divulgazione delle buone pratiche verso le nuove generazioni - commenta il Consigliere provinciale delegato Antonio Pasquini - rappresenta la volontà di impegnarsi verso il prossimo, tipica della pc e di tutte le sue componenti, istituzionali e del volontariato. La collaborazione della Provincia di Lecco con il volontariato organizzato e la partecipazione alla rete dei Centri di promozione della protezione civile è fondamentale e i risultati ottenuti finora ne sono la dimostrazione. Voglio ringraziare tutti coloro che ancora una volta si mettono in gioco per attivare l’attività di prevenzione, uno dei pilastri fondanti del servizio di protezione civile”.