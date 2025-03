I treni di tutte le linee lecchesi, la Tirano - Sondrio - Lecco – Milano, Como - Molteno - Lecco, Lecco - Bergamo, Lecco-Molteno-Monza-Milano e Lecco - Carnate - Milano P.ta Garibaldi sono in ritardo di almeno 20 minuti a causa prolungamento dei lavori di manutenzione infrastrutturale di RFI nella stazione di Lecco che erano in programma dal 25 al 28 febbraio.

Prolungamento dei lavori in stazione a Lecco: treni in ritardo

Dopo uno stop la circolazione ha ricominciato a riprendere gradualmente intorno alle 6.30 di questa mattina, mercoledì 5 marzo 2025, ma gli strascichi si fanno ancora sentire provocando non pochi disagi a pendolari, lavoratori e studenti.

Diversi i treni cancellati :

10714 (PONTE S.PIETRO 06:15 - LECCO 06:49) - 24817 (LECCO 05:06 - MILANO PORTA GARIBALDI 06:08) - 10415 (COMO S.GIOVANNI 06:25 - LECCO 07:32) - 24717 (MONZA 06:37 - LECCO 08:05) - 24720 (LECCO 05:16 - MONZA 06:26) - 24722 (LECCO 05:48 - MONZA 06:58)

Altri treni sono sostituiti da autobus:

- 10319 (SONDRIO 08:47 - LECCO 10:45) non effettuato - sostituito da servizio autobus, in partenza dalla stazione di Sondrio alle ore 08:47, con destinazione Lecco. Il viaggio potrà avere una durata maggiore, in relazione al traffico stradale. I punti di fermata degli autobus sono indicati qui: www.trenord.it/linee-e-orari/il-nostro-servizio/bus-sostitutivi/

Altri convogli invece hanno subito variazioni:

- 24724 (LECCO 06:07 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:46) termina a Sesto S. Giovanni - 24725 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:17 - LECCO 09:53) parte da Sesto S. Giovanni