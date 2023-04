Primo Maggio senza treni, Fattore: "RFI boicotta Lecco, dove sono Regione e Provincia?"

Fattore Lecco interviene in merito al blocco dei treni da e per Milano nel week-end lungo del Primo Maggio. Una scelta ritenuta inopportuna in uno dei principali “ponti” primaverili che colpirà soprattutto i turisti e peserà su Lecco e su tutta la provincia, penalizzando gli operatori economici e obbligando un territorio già in affanno a sopportare un ulteriore aumento del traffico automobilistico.

Primo Maggio senza treni, Fattore: "RFI boicotta Lecco"

Sulla questione interviene Matteo Ripamonti, capogruppo in Consiglio Comunale: «Abbiamo pensato fosse un errore, oppure uno scherzo di cattivo gusto, invece sembra proprio vero. Rete Ferroviaria Italiana, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, priva Lecco, ma anche tutta la sponda orientale del Lario e la Valsassina, di collegamenti ferroviari rapidi con Milano».



<«È un vero e proprio boicottaggio – aggiunge Ripamonti – le conseguenze saranno pagate dai nostri albergatori, dai nostri commercianti e dalle nostre guide turistiche, ma anche dai semplici cittadini: pochi visitatori saranno disposti ad affrontare un viaggio in treno di durata più che raddoppiata, passando per Bergamo, e le nostre strade saranno invase da ancora più automobili”.

"Dove sono Regione e Provincia?"

«Regione Lombardia – conclude l’esponente di Fattore Lecco – intende restare in silenzio? Come la Presidente Hoffman come intende difendere i Comuni del Lario Orientale? Il piano emergenza code, di competenza provinciale, è pronto? Il gestore della linea afferma che il disservizio sarà imputabile a lavori di manutenzione da svolgersi quando sono chiusi uffici e università.».