Prime nevicate nel Lecchese, ma ecco cosa dicono le previsioni meteo FOTO

che meraviglia

Immagini che lasciano senza fiato quelle delle nostre montagne innevate

Prime nevicate nel Lecchese. Ecco le foto del magico risveglio di questa mattina, domenica 28 novembre 2021.

Prime nevicate nel Lecchese

Un risveglio magico che sa di Natale quello che hanno vissuto questa mattina, domenica 28 novembre 2021, alcuni cittadini del Lecchese. Tra i luoghi imbiancati della nostra provincia c'è Campsirago, dove anche il Sindaco di Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla, residente nel paese ha subito colto l'occasione per immortalare questo momento e condividerlo sui suoi social. La prima neve, infatti, si sa, è sempre un momento che scalda i cuori di tutti e fa tornare un po' bambini, guardando fuori dalla finestra con aria meravigliata.

Imbiancata anche Valcava

Risveglio innevato anche a Valcava, in provincia di Lecco, località Torre de' Busi. Ecco alcune foto che immortalano questa prima neve.

Prima neve anche a Morterone

Le nostre montagne imbiancate

Lo spettacolo del nostro territorio è anche questo: poter godere di questa meravigliosa vista, è un dono. Le nostre montagne imbiancate sono un'immagine che non stanca mai. Ecco quindi alcuni scatti di questa giornata che sa un po' di inverno e un po' di Natale.

Ecco cosa dicono le previsioni meteo

Qui di seguito il bollettino della Sala operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia.

Per la giornata di domani, lunedì 29 novembre 2021

Precipitazioni assenti, salvo nevischio portato da nord su Alpi Retiche di confine. Venti in pianura deboli da Ovest-Nordovest, nel pomeriggio in rinforzo in particolare su pianura occidentale (velocità medie orarie fino a 40 km/h, raffiche fino 60 km/h). In montagna venti da moderati a forti dai quadranti settentrionali (tra 700 e 1500 metri circa le velocità medie orarie si attesteranno tra 30 e 90 km/h) I venti assumeranno anche carattere di Foehn. In serata sotto i 1500 metri venti in attenuazione. Da segnalare possibili gelate.

Tendenza per martedì 30 novembre 2021

Precipitazioni assenti, salvo nevischio portato da Nord su Retiche di confine. Venti in pianura deboli da Ovest; in montagna: su Alpi e Prealpi venti moderati o forti da Nord-Nordovest, in attenuazione dal pomeriggio; su Appennino inizialmente deboli da Ovest, dal pomeriggio in rotazione da Ovest-Sudovest e in rinforzo.

