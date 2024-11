L'evento dello scorso 29 ottobre 2024 che si è svolto ad Oggiono in Sala Consigliare in collaborazione con Cab Polidiagnostico si è concluso con successo chiudendo le iniziative dell'Ottobre Rosa organizzate da Agatha in Cammino ODV, L’evento ha rappresentato un'occasione preziosa per approfondire temi legati alla prevenzione del tumore al seno e al counseling genetico oncologico, con la partecipazione di professioniste di altissimo livello in forza presso Cab Polidiagnostico: la Dott.ssa Maria Giovanna Gatti, Medico Chirurgo Specialista in Senologia, che ha portato la sua esperienza nel campo della diagnosi precoce e della prevenzione del tumore al seno ed Irene Feroce, Genetic Counselor Senior certificato EBMG presso la Divisione di Prevenzione e Genetica Oncologica dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, che ha approfondito il tema del counseling oncogenetico.

Prevenzione del tumore al seno: in tanti alla serata di Agatha in Cammino

Il Dr. Paolo Godina, Amministratore Delegato di Cab, ha portato il suo contributo sottolineando l'importanza della prevenzione e degli esami diagnostici. Tra gli ospiti d'onore in sala, erano presenti il ​​Dott. Bernardo Bonanni, Direttore della Divisione di Prevenzione e Genetica Oncologica dell'Istituto Europeo di Oncologia, e il Dott. Davide Serrano, Medico della stessa divisione.

Anche la Sindaca di Oggiono, Chiara Narciso, ha espresso soddisfazione per il successo dell'incontro e per l'alto livello di partecipazione della cittadinanza su tematiche importanti e vitali di cui spesso non si è sufficientemente informati.

La Presidente dell’associazione Agatha in cammino, Daniela Invernizzi, esprime la sua soddisfazione per aver potuto offrire al territorio un evento di così alto valore medico e umano. “Sono molto soddisfatta per il successo di questa serata che ha offerto importanti spunti di riflessione sulla prevenzione e il counseling oncogenetico. La consapevolezza del proprio corpo e dei rischi ereditari è un importante strumento di benessere. La possibilità di interagire con esperti del settore ha permesso ai presenti di acquisire conoscenze preziose e di chiarire dubbi legati alla propria salute. Promuovere la cultura della prevenzione significa fornire alle donne gli strumenti necessari per prendere decisioni informate riguardo alla loro salute favorendo un approccio proattivo. Credo fermamente che serate come questa siano cruciali per sensibilizzare la comunità sui temi della salute e della prevenzione. È nostro dovere continuare a impegnarci per garantire che le donne abbiano accesso a informazioni accurate e risorse utili per affrontare le sfide legate alla salute, contribuendo così a un futuro più sano e consapevole. Ringrazio Cab Polidiagnostico per la preziosa collaborazione e per l'impegno costante nella promozione della cultura della prevenzione”.

La serata è stata anche occasione per annunciare la conclusione del progetto Hope is Pink – La speranza è rosa, una campagna che ha accompagnato tutte le attività di Agatha nel corso del 2024. Questo importante traguardo è stato possibile solo grazie al generoso contributo di chi ha partecipato agli eventi, di chi ha donato e di chi ha contribuito nei modi più svariati. Ogni singola donazione, ogni gesto di solidarietà e sostegno è stato fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

“Grazie a questo sforzo collettivo – dichiara Daniela Invernizzi - siamo state in grado di finanziare a Fondazione Umberto Veronesi di € 33.000 il progetto di ricerca della Dottoressa Martina Crippa, “Metastasi del tumore al seno: ruolo del microambiente”, una ricerca fondamentale nella lotta contro il tumore al seno triplo negativo. Il primo report dei risultati della ricerca è stato pubblicato sul nostro sito, https://agathaincammino-odv.org/pubblicati-i-primi-risultati-della-ricerca-scientifica-finanziata-nel-2024-da-agatha-in-cammino/ Concludiamo questo progetto con grande orgoglio e profonda gratitudine verso una comunità che ha scelto di fare la differenza”

L'evento si è concluso con un momento di condivisione, accompagnato da tisane, che ha favorito il confronto e la riflessione in un'atmosfera accogliente e informale.

Un ringraziamento va a Susanna Comar che ha presentato la serata e alle volontarie che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. Ringraziamo tutti i partecipanti, i relatori l’Amministrazione Comunale di Oggiono per l’accoglienza e i Comuni patrocinanti l’iniziativa augurandoci che questo incontro sia il primo di molti per promuovere una maggiore consapevolezza e benessere per tutte le donne.