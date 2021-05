Presidente Fontana: “La Lombardia da oggi ha parametri da zona bianca”

“La Lombardia da oggi ha parametri da zona bianca”, a dirlo è il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana annunciando anche l’apertura delle prenotazioni alle vaccinazioni anche per la fascia 30-39 anni.

“La Lombardia da oggi ha parametri da zona bianca”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della visita all’Hub vaccinale di Novegro (MI) spiegando che l’incidenza di casi positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è scesa a 48.

“Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel – aggiunge Fontana – ma la nostra lotta al Covid non è finita. La nostra campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato e dalla mezzanotte apriremo le prenotazioni anche per la fascia 30-39 anni per proseguire poi, dal 2 giugno, con l’apertura a tuti gli over 16. Dobbiamo continuare a mantenere quei comportamenti che ci hanno consentito di raggiungere questi risultati”.

Ma quando nella realtà?

Nell’ultimo Decreto del Governo Draghi sono cambiati i parametri per accedere alle fasce colorate, e già da fine maggio/inizio giugno le prime regioni potranno passare in zona bianca. Per la Lombardia la data che “si mormora” con sempre maggior contezza dei fatti è quella del 14 giugno.