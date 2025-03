Tempo di bilanci per la Polizia provinciale di Lecco, che anche nel 2024 ha portato avanti un’intensa attività nelle sue tre aree di riferimento: tutela ambientale, vigilanza ittico-venatoria e sicurezza stradale. Un impegno costante che ha visto gli agenti operare su un territorio variegato, dalle montagne al lago, dalle città della provincia fino alla Brianza.

"La Polizia provinciale ha svolto numerose attività di prevenzione e controllo per garantire la salvaguardia dell’ambiente, la tutela della fauna e la sicurezza sulle strade - hanno dichiarato la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il Consigliere delegato Simone Brigatti - Il lavoro degli agenti, spesso affiancati da volontari, è fondamentale per il nostro territorio. Per il futuro, puntiamo a rafforzare ulteriormente l’educazione alla legalità tra gli studenti, coinvolgendo un numero maggiore di scuole per trasmettere alle nuove generazioni il rispetto delle regole e del patrimonio naturale in cui viviamo."

Polizia Provinciale Lecco: attività ambientale, sicurezza e faunistica nel 2024

Nel corso dell'anno, sono stati organizzati cinque incontri di educazione alla legalità nelle scuole primarie e secondarie di Cremeno, Introbio, Malgrate e Bosisio Parini, con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani su tematiche ambientali, faunistiche e sulla sicurezza stradale.

Nucleo ambientale

Sul fronte della tutela ambientale, la Polizia provinciale ha intensificato il contrasto all'abbandono incontrollato di rifiuti, agli scarichi abusivi e al trasporto illecito di materiali. Sono state svolte 33 indagini conoscitive, di cui 3 deleghe di indagini della Procura della Repubblica; dalle indagini sono scaturite 8 notizie di reato.

Polizia Provinciale Lecco nucleo ittico-venatorio

Anche la tutela della fauna ha rappresentato una parte importante dell’attività svolta. La vigilanza si è concentrata sulla prevenzione del bracconaggio e sul monitoraggio del territorio montano, rurale e lacuale. 1.100 le attività di accertamento sono scaturiti: 43 verbali di contestazione di violazione amministrativa (competente Regione Lombardia) e 10 notizie di reato

Oltre ai controlli, sono stati attuati i piani di contenimento selettivo per cinghiali e cormorani, in collaborazione con volontari e operatori abilitati dalla Regione. Gli agenti hanno inoltre risposto a 624 segnalazioni relative ad animali selvatici in difficoltà, feriti o deceduti. ( 146 capi in difficoltà, non in grado di ritornare autonomamente nel proprio habitat 322 capi ferititi e 156 carcasse)

113 esemplari, tra cui cervi, caprioli, mufloni, volpi e rapaci, sono stati recuperati e reintrodotti nel loro habitat . In altri casi, gli animali feriti sono stati trasferiti ai centri di recupero per le cure veterinarie necessarie (293 capi trasferiti al Cras per cure veterinarie, 139 carcasse a smaltimento presso impianti autorizzati, 24 carcasse conferite all’Asst per le successive analisi e 55 segnalazioni infondate).

Nel corso dell’anno, la Polizia provinciale di Lecco ha collaborato attivamente con il servizio Ambiente per attuare il Piano di contenimento della nutria, un intervento necessario per la gestione del territorio. Un aspetto fondamentale di questa attività è stato il coordinamento operativo delle guardie ecologiche volontarie, che hanno lavorato fianco a fianco con i volontari della guardia pesca e della guardia caccia. Complessivamente, sono stati coinvolti 14 guardia pesca e 8 guardie ecologiche volontarie della Provincia, nonché 31 guardie venatorie appartenenti a sei diverse associazioni locali.

Per quanto riguarda il volontariato provinciale, sono stati effettuati 348 servizi, che hanno riguardato sia la protezione dell'ambiente che la gestione faunistica e ittico-venatoria. Inoltre, sono state organizzate 24 riunioni operative, sia plenarie che ristrette, per ottimizzare la coordinazione e la pianificazione delle attività sul campo. Un altro importante risultato è stato il rilascio di 30 decreti di nomina per guardie venatorie e ittiche volontarie, un’attività che ha contribuito a rafforzare ulteriormente la presenza di personale qualificato e impegnato nella tutela del territorio e delle risorse naturali.

Nucleo stradale della Polizia Provinciale Lecco

Per quanto riguarda la sicurezza sulle strade provinciali, gli agenti hanno effettuato verifiche su cantieri, controlli sulla velocità e ispezioni sulla regolare copertura assicurativa e revisione dei veicoli. L'attività di prevenzione e monitoraggio è stata rafforzata anche attraverso la collaborazione con le altre forze di Polizia locale ( 8 cantieri stradali verificati, 721 veicoli sottoposti al controllo di velocità, 2.832 veicoli sottoposti al controllo copertura Rca, 2.832 veicoli sottoposti alla verifica della regolare revisione periodica, 120 verbali di accertamento e contestazione di violazione al Codice della strada).

Infine, nel periodo estivo, nell’ambito dell’iniziativa "Lario Sicuro", la Polizia provinciale ha operato in sinergia con la Guardia Costiera per garantire la sicurezza della navigazione sul lago di Lecco. Le pattuglie hanno svolto servizi di vigilanza lungo tra il bacino del lago di Lecco-Garlate e lo specchio d'acqua antistante Lierna nei mesi di luglio, agosto e settembre: con 18 servizi con natante per circa 5 ore di navigazione, 54 giornate uomo e 2 veicoli impiegati.