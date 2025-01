Si è svolta nella serata di ieri, martedì 28 gennaio 2025, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del premio di laurea “Giovani Attivi per il Proprio Futuro - Ambiente, Innovazione, Sostenibilità”, un’iniziativa promossa dal Lions Club Val San Martino con il patrocinio di SILEA S.p.A. Il premio ha l’obiettivo di supportare i laureati del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco nei corsi di Building and Architectural Engineering, Civil Engineering for Risk Mitigation, e Mechanical Engineering, premiando le tesi di laurea magistrale che si distinguono per il loro contenuto innovativo, con particolare attenzione ai temi dell’ambiente, dell’innovazione e della sostenibilità.

Il concorso ha visto la partecipazione di numerosi progetti, con sette tesi per il corso di Building and Architectural Engineering, sei per Civil Engineering for Risk Mitigation e quattro per Mechanical Engineering. In palio tre premi da €2.000,00 per le migliori tesi di ciascun corso. La giuria ha valutato l’innovazione, la qualità, la complessità, la completezza e l’originalità di ciascun elaborato.

Politecnico Lecco_: assegnato il premio di Laurea “Giovani Attivi per il Proprio Futuro”

Per il corso di Building and Architectural Engineering, il premio è andato a “Passive House Principles in Hot-Arid Climate - Case study of Upper Egypt and Northern Sudan” di Zyad Tarek Aboulfadl Mohamed Hassan e Ahmed Abdelkhalig Abdelwahid Bashir. La commissione ha inoltre attribuito una menzione speciale alla tesi “METAMORPHOSIS - Community Regeneration via Blockchain-Based Metaverse and Digital Fabrication” di Nikolai Abramov, Shunwei Liu e Havana Lankegowda, riconoscendo la sua originalità e completezza.

Per il corso di Civil Engineering for Risk Mitigation, la vincitrice è stata “A data-driven approach for bridge vulnerability assessment and maintenance prioritization using principal component analysis and clustering techniques” di Suci Indah Prastiwi. Anche in questo caso è stata assegnata una menzione speciale alla tesi “Modelling approaches to shallow landslides and debris flows at basin scale” di Alessandro Scaioli, premiata per originalità e completezza.

Infine, per Mechanical Engineering, il premio è andato a “Design of a Lightweight Shock-Absorption System for a Miniaturized Mars Penetrator” di Alessandro Mulig De Palmenberg e Gabriele Buzzetti. La commissione ha inoltre riconosciuto la tesi “Enhancing Rehabilitation and Sports Inclusion through VR and MR in Unity” di Prabhjot Singh per la sua innovatività e completezza.

Le Parole dei Vincitori

I vincitori hanno espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto. Zyad e Ahmed, per il corso di Building and Architectural Engineering, hanno dichiarato: “Non ci sono parole per esprimere la nostra gioia e il nostro orgoglio per questo prestigioso riconoscimento. Questo premio rappresenta il primo passo in un lungo percorso di ricerca per applicare i principi della PassivHaus ai climi caldi e aridi.”

Suci Indah, vincitrice per Civil Engineering for Risk Mitigation, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta di questo premio e grata a tutti coloro che mi hanno supportato in questo percorso. È un riconoscimento che mi stimola a continuare a perseguire i miei sogni per un futuro più sicuro e sostenibile.”

Alessandro e Gabriele, vincitori per Mechanical Engineering, hanno espresso la loro gratitudine per il premio, sottolineando l’importanza di proseguire con la ricerca e l’innovazione: “Questo premio rappresenta per noi un grande stimolo a proseguire nel nostro percorso di ricerca, in particolare nell’ambito aerospaziale, per affrontare le sfide del futuro con soluzioni innovative e sostenibili.”

La commissione incaricata di valutare le tesi era composta da esperti accademici e professionisti del settore, tra cui:

Prof.ssa Manuela Grecchi, Prorettrice del Polo territoriale di Lecco

Ing. Sergio Frigerio, delegato del presidente del Lions Club Val San Martino

Ing. Sandro Bonaiti, consigliere del Lions Club Val San Martino

Dott.ssa Chiara Benatti, delegata del presidente di Silea S.p.A.

Prof. Graziano Salvalai, Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Building and Architectural Engineering

Prof. Andrea Galli, delegato del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Civil Engineering for Risk Mitigation

Prof. Francesco Braghin, Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Mechanical Engineering.

La premiazione ha rappresentato un’importante occasione per celebrare la passione e l’impegno dei giovani laureati nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione. Con iniziative come questa, il Lions Club Val San Martino e SILEA S.p.A. continuano a sostenere la formazione di alta qualità, stimolando i giovani a contribuire con idee concrete alle sfide globali in tema di ambiente, innovazione e sostenibilità.