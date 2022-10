Plastic New Deal, venerdì la presentazione per discutere dei risultati del progetto

Venerdì 14 ottobre si terrà la presentazione per discutere dei risultati del progetto Plastic New Deal, conclusosi il 31 luglio 2022.

Plastic new deal è un patto territoriale tra imprese, enti pubblici e terzo settore per la riduzione del consumo di plastiche monouso e per la definizione di un nuovo welfare ambientale. I risultati del progetto, concluso lo scorso 31 luglio 2022, verranno presentati alla stampa, alle amministrazioni locali, alle associazioni ambientaliste, alle aziende e alle organizzazioni sindacali del territorio il prossimo venerdì 14 ottobre 2022, dalle 10 alle 12 nella Sala Conferenze di Confindustria Lecco e Sondrio in via Caprera, 4 a Lecco.

Le personalità presenti

L'incontro, moderato da M. Cristina Ceresa, Direttrice Green Planner, inizierà con i saluti di Plinio Agostoni, presidente Confindustria Lecco e Sondrio, per poi passare alla presentazione del progetto e dei risultati con Wolfango Pirelli, segretario Associazione Ambiente e Lavoro. Presenti per la discussione:

Natale Castagna Presidente CdA Novatex Italia spa

Alfonso Branca CEO Top Glass Industries spa

Carlo Brondi, ricercatore Stiima CNR Milano

Marzio Marzorati, Legambiente Lombardia

Paolo Brivio, sindaco di Osnago

, sindaco di Osnago Alessandro Ghioni, CdA SILEA

4 aziende e 8 comuni coinvolti

Il 31 luglio si è concluso il progetto Plastic New Deal (finanziato dalla Fondazione Cariplo), che ha coinvolto diversi soggetti pubblici e privati del territorio lecchese, in particolare della Brianza meratese e oggionese. In particolare sono state coinvolte 4 aziende (Novatex, Novacart, Top Glass e Calvi) con tutti i lavoratori dipendenti (631) e le rispettive famiglie. Il progetto è stato sostenuto da 8 comuni (Osnago, Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia, Oggiono, Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio), dal Parco regionale di Montevecchia e del Curone, dalle società pubbliche Lario Reti Holding e da Silea.

Il progetto è stato presentato dall’Associazione Ambiente e Lavoro (che si occupa di sostenibilità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) in qualità di capofila, e ha coinvolto in qualità di partners Legambiente Lombardia e il comune di Osnago.

Sperimentazioni tra febbraio 2021 e luglio 2022

Nel corso delle attività, che si sono svolte tra febbraio 2021 e luglio 2022, sono state sperimentate soluzioni innovative, sia sul fronte del packaging industriale sia riguardo alle attività di servizio ai dipendenti nelle aziende, sia rispetto alla promozione di buone pratiche negli usi e nei consumi familiari.

Obiettivo: ridurre l'utilizzo della plastica monouso

Gli obiettivi di riduzione e riuso della plastica monouso, cosi come l’incentivazione dell’utilizzo, nei processi industriali e nelle abitudini domestiche, di plastica composta da materiali riciclati, sono stati in larga parte raggiunti e certificati dal report finale, redatto dagli istituti del Cnr che hanno collaborato al progetto. In particolare, l’Ipcb di Napoli e Lecco ha fornito le soluzioni tecniche possibili nel settore del packaging industriale, mentre l’istituto Stiima Cnr di Milano ha effettuato le valutazioni finali, registrando una riduzione complessiva del 25% di plastica di origine fossile nelle decisioni assunte dalle aziende nell’ambito del progetto.