Più ricchi d'Italia, la famiglia Crippa di Technoprobe in ascesa chiude l'anno al 9° posto

La famiglia Crippa, proprietaria di www.technoprobe.com, multinazionale dell'elettronica con sede a Cernusco Lombardone, chiude l'anno al nono posto tra i più ricchi d'Italia, in ascesa rispetto all'anno scorso, quando i meratesi avevano conquistato il dodicesimo posto nella classifica del giornale Forbes alla vigilia della chiusura della Borsa per le festività natalizie.

La famiglia Crippa entra nella top ten dei più ricchi d'Italia

Stando ai dati riportati da Forbes, Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe, insieme alla moglie e ai figli Roberto e Cristiano, che con lui gestiscono la multinazionale con sede centrale in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Cernusco, possiede un patrimonio di 4,1 miliardi di euro. Una scalata incessante lungo la classifica dei più ricchi d'Italia: la multinazionale, due anni fa, era infatti al 19esimo posto. Sul territorio, la famiglia Crippa è molto impegnata anche dal punto di vista della solidarietà: tanti i gesti di generosità in favore di alcune realtà della zona. Ultimo in ordine di tempo l'ospedale Mandic di Merate, al quale l'azienda ha donato macchinari per 300mila euro.

La classifica

Primo in classifica, anche quest'anno, c'è Giovanni Ferrero, della nota impresa dolciaria, seguito dallo stilista Giorgio Armani e da Piero Ferrari, erede dell'azienda automobilistica.