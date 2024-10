Prosegue la collaborazione tra la Provincia di Lecco, i Comuni e le associazioni di volontariato sul tema delle grandi precipitazioni nevose.

Piano neve: la Provincia incontra Comuni e associazioni

Lunedì 28 ottobre 2024 , nella sede di corso Matteotti, il servizio provinciale di protezione civile ha coordinato due incontri sul tema delle grandi precipitazioni nevose: uno in mattinata con invito rivolto ai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (Lecco, Merate, Calolziocorte, Casatenovo, Mandello del Lario, Valmadrera), l’altro nel pomeriggio con i rappresentanti delle associazioni di volontariato.

In entrambi gli incontri si sono svolti momenti di confronto per capire come organizzare e coordinare al meglio le attività di competenza di ciascun ente /associazione in occasione di eventuali precipitazioni nevose.

All’incontro del mattino risultavano presenti i rappresentanti dei Comuni di Lecco, Calolziocorte, Casatenovo ed è emerso che gli enti locali sono pronti a fronteggiare con mezzi e personale eventuali nevicate per quanto di competenza; nel pomeriggio le associazioni di volontariato hanno confermato la propria disponibilità a intervenire in caso di necessità con mezzi e personale debitamente formato.

La Provincia di Lecco ringrazia gli enti intervenuti e il volontariato di protezione civile, che con i suoi coordinatori ha dimostrato particolare sensibilità sul tema, oltre alla capacità di essere pronti a supporto della popolazione per eventuali situazioni di pubblico disagio a causa di nevicate.