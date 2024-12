Si è svolta, venerdì 27 dicembre 2024, in Prefettura a Lecco una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata all’esame delle misure di sicurezza per la manifestazione “Pesa Vegia 2025”, in programma il 5 gennaio 2025 nel comune di Bellano.

Pesa Vegia 2025: dopo gli attentati massime misure di sicurezza. Arrivano le barriere

L’incontro, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, ha visto la partecipazione del sindaco di Bellano Antonio Rusconi, del questore Stefania Marrazzo, dei comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Nicola Melidonis, e della Guardia di Finanza, Massimo Ghibaudo, dell’ing. Antonio Dusi dei Vigili del Fuoco, del Direttore dell’ASST del 118 Mario Cerino, del comandante della Polizia Provinciale Gerolamo Quadrio e degli organizzatori della manifestazione.

L’evento, di rilevante importanza culturale e storica per il territorio, richiama ogni anno migliaia di partecipanti, richiedendo una pianificazione accurata per garantire la sicurezza pubblica.

Durante la riunione, il Prefetto ha sottolineato la necessità di adottare un approccio prudenziale, tenendo conto delle recenti direttive in materia di sicurezza per le manifestazioni pubbliche e di eventi internazionali che impongono un rafforzamento delle misure preventive. Tra le principali decisioni emerse, figurano:

divieto di vendita di bevande alcoliche durante l’intero svolgimento della manifestazione;

chiusura al traffico della strada provinciale principale per agevolare il controllo degli accessi;

installazione di barriere fisiche e mezzi pesanti per prevenire ingressi non autorizzati;

potenziamento del servizio di vigilanza , con un maggiore coinvolgimento della Polizia Locale e degli operatori di sicurezza privata;

presidi sanitari e di emergenza strategicamente posizionati, con ambulanze e un distaccamento dei Vigili del Fuoco pronti a intervenire.

Il piano di sicurezza prevede inoltre la suddivisione dell’area dell’evento in sub-aree per migliorare la gestione dei flussi e garantire percorsi di deflusso sempre percorribili. È stato confermato il supporto logistico tramite parcheggi esterni, navette comunali e l’utilizzo della rete ferroviaria e dei collegamenti via battello.

“L’attenzione è massima affinché questa manifestazione, autentico testimone della nostra memoria storica e custode di antiche tradizioni, possa svolgersi in condizioni di assoluta sicurezza e serenità. La sinergia tra istituzioni, enti locali e organizzatori non solo garantisce un’organizzazione accurata, ma celebra il valore culturale e identitario di un evento che attraversa il tempo, rafforzando il legame profondo tra comunità e territorio,” ha dichiarato il Prefetto al termine dell’incontro.