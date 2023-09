Parte da Lecco il Cammino di Leonardo: 14 ragazzi con disabilità alla scoperta dei luoghi Vinciani

Dal 4 al 9 settembre, un gruppo di ragazzi ciechi, ipovedenti e normovedenti, percorrerà apiedi il Cammino di Leonardo. Il progetto organizzato da NoisyVision ETS, ha lo scopo di dare ai ragazzi/e una maggioreautonomia e confidenza delle proprie capacità e dei propri limiti e soprattutto della possibilità di avvalersi del supportodi chi hanno vicino.

A piedi sul Cammino di Leonardo: 14 ragazzi con disabilità alla scoperta dei luoghi Vinciani

La partenza è prevista da Lecco lunedì 4 settembre 2023 per arrivare nel pomeriggio a Vercurago. Nei giorni successivi i ragazzi, guidati da Igor Grigis, Accompagnatore di Media Montagna della Compagnia de iCammini, attraverseranno i comuni lungo il corso del fiume Adda, da Brivio a Cornate d'Adda, da Cassano d’Adda a Cernusco sul Naviglio per fare poi l’ingresso a Milano e concludere il viaggio in Piazza Duomo (9 Settembre alle 15 ,tutti coloro che lo desiderano possono accogliere il gruppo - dettagli qui.

Un viaggio alla portata di tutti lungo percorsi ciclabili e pianeggianti, durante il quale i ragazzi impareranno a conoscereil loro territorio al ritmo lento dei passi. Saranno le storie dei Promessi Sposi raccontate da Riccardo Moratti, ideatore del Progetto LettereVive, a fare da filoconduttore durante la prima parte del cammino, per lasciare spazio alle storie i scienza, idraulica e pittura del grandeMaestro Leonardo da Vinci, raccontate dal Cav. Fiorenzo Mandelli.

E’ proprio al nome del genio fiorentino che è dedicato il Sentiero che parte da Milano e arriva fino a San Bernardino, costeggiando il Naviglio, poi l’Adda e il Lario nella tratta da Lecco a Colico.

Storia, Cultura, Natura, Condivisione

C i sono tutti gli ingredienti per un’esperienza che si preannuncia memorabilequanto pionieristica, visto che si tratta del primo cammino inclusivo per adolescenti.“Abbiamo cambiato il modo di fare esperienze outdoor per le persone con disabilità sensoriali dice Dario Sorgato, presidente dell’associazione -E se inizialmente si guardava con scetticismo a questa leggerezza che elimina lecategorie, ora in molti hanno capito che il valore aggiunto è proprio nella condivisione dei limiti e delle risorse”.

Saranno i ragazzi con una buona vista a descrivere i paesaggi e ad accompagnare i loro nuovi amici, ma saranno propriocoloro che vedono meno a far scoprire un modo diverso di vivere, muoversi e scoprire il mondo e non solo.N

ella notte del 6 Settembre gli occhi saranno puntati al cielo, per conoscere le stelle, grazie alla partecipazionedell’astrofotografo Fulvio Fabbiano, che è davvero in grado di far vedere l’invisibile L’Associazione NoisyVision ETS si occupa da diversi anni di organizzare cammini inclusivi con persone con disabilitàsensoriali. Ha iniziato nel 2016 con la Via degli Dei, per poi proporre a gruppi di persone in tutta italia nuovi sentieri:,dal Cammino di Oropa al Cammino del Salento, dai Monti Iblei al Cammino dei Briganti, fino al deserto del Sahara inMarocco.

L’idea di base è quella di formare gruppi integrati in cui alcune persone hanno difficoltà visive e/o uditive e vengonoaiutate durante il viaggio da coloro che non hanno disabilità. Consapevoli dell’alto valore formativo di questo approccio, NoisyVision vuole offrire l’opportunità di questa esperienzaprofonda e completa anche ai ragazzi e ragazze più giovani. "Certi del valore del cammino come strumento per veicolare l’inclusione sociale - commenta Sorgato - crediamo chemettere i giovanissimi nella condizione di vivere un’avventura alla pari, indipendentemente dalle limitazioni visive, siala base per un domani migliore per tutti.”

Diffondere una cultura di solidarietà e uguaglianza

Nell’ottica della reciprocità il cammino mira a diffondere una cultura di solidarietà e uguaglianza, cercando disensibilizzare sull’adozione di stili di vita sani, puntando ad una tutela dell’ambiente di lungo termine, attraverso lavalorizzazione delle attività sostenibili e all’aperto e del contatto con la natura. Dario Sorgato racconterà questa avventura durante il “Talk sul trekking accessibile” inserito nel programma del Festivaldelle Abilità. 17 Settembre alle Biblioteca Chiesa Rossa.

L'evento è realizzato con il contributo di Banca Intesa Sanpaoloe con il patrocinio della Regione Lombardia e dei Comuni di Milano, Lecco, Imbersago, Cassano d’Adda, Cornated’Adda, e di Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, ANS – Associazione Nazionale Subvedenti, Retina Italia ODV,Fondazione Mantovani Castorina, Festival delle Abilità, CAI – Club Alpino Italiano.