Oggi, 2 aprile 2025, si celebra il ventesimo anniversario della morte di Papa Giovanni Paolo II, avvenuta il 2 aprile 2005 alle 21:37. Karol Wojtyła, nato nel 1920 a Wadowice, in Polonia, fu eletto Papa il 16 ottobre 1978, diventando il primo pontefice non italiano dopo 455 anni. In questo anniversario pubblichiamo una poesia del calolziese Mario Stojanovic per ricordarlo.

Papa Giovanni Paolo II moriva 20 anni fa: una poesia per ricordarlo

E il vento voltava le pagine del Sacro Libro sulla bara del Papa Grande quel mattino, in piazza san Pietro. Il mondo intero per una volta unito a dare l'addio a chi con amore, fermezza e semplicità, l'aveva stupito!

Chi eri tu, o buon pastore, venuto da lontano, viandante del mondo con un crocifisso tenuto sempre in mano?

Volevi unire i popoli, portavi giustizia agli ultimi, ammonivi i potenti, donavi vero amore.

Dicevi che la pace era un grande dono di Dio, e noi ce ne siamo accorti proprio mentre ci stavi lasciando!

Ora più non sei, ma le tue parole sono incise nei nostri cuori; eppure continuiamo a scegliere il male e la guerra, l'odio e la violenza, l'egoismo e la superbia!

Perché anche tu sei passato e noi non siamo cambiati?

Hai offerto per noi la tua vita, le tue sofferenze.

Abbiamo capito il tuo sacrificio, ma il nostro cuore non è cambiato!

Ora dove sei? Forse insieme a Colui che nella vita hai testimoniato?

Racconti a Lui di noi?

Digli che ci sentiamo soli, stanchi, affaticati ed abbandonati, che il fratello uccide ancora l'altro fratello, che la giustizia non c'e, che il furbo domina sul-l'onesto!

Digli che abbiamo bisogno di Verità: i nostri capi seminano ancora

Ora tu, o Papa Grande, conosci ciò che è, mentre noi ancora lo ignoriamo.

Qualcuno quel mattino in piazza san Pietro si e servito del tuo mortale corpo e del vento per voltare le pagine del sacro libro. Voleva indicare agli uomini di cambiar rotta, di voltar pagina, seguendo la via del Libro della Verità.

Tu, o Papa Grande, non eri presente visibilmente, ma eri in quel vento leggero che voltava pagina.

E il vento...

Mario Stojanovic